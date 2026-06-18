聽新聞
0:00 / 0:00
台積電中科擴廠明年第一廠可裝機 中市府：形成台積電最先進廠聚落
台積電在中科二期擴建新廠，市府經發局長張峯源今表示，目前第一個廠的工程進度良好，預計明年可以如期進場裝機，第二廠工程也已進入基樁及回填階段，未來會形成台積電最先進廠的聚落。全區開發完成後，預計可創造逾4千8百億元年產值及約4千5百個就業機會，帶動中部科技產業聚落發展。
中科管理局於去年6月完成中科「擴二計畫」土地點交作業，交給台積電建新廠，並於去年11月啟動基樁工程。張峯源16日親赴施工現場了解施工進度。
張峯源說，去年因中科的滯洪池施工較為複雜，影響整體工進約2個月，但後續已逐步追回進度，朝原定期程穩健推進。目前可知，台積電在施工期間均落實環境保護及工地安全措施，包括鋪設防塵綠網、執行道路洗掃作業、設置剛性施工路面及空氣品質監測設備，並即時掌握環境狀況並加強揚塵抑制，同時還針對鄰近廠區提供玻璃清洗等敦親睦鄰措施，降低施工對周邊環境影響。
此外，因應夏季高溫作業需求，施工團隊也透過工具箱會議、定時補充水分及熱危害預防措施，加強職業安全管理，兼顧工程品質與勞工安全。
張峯源說，台積電工程進行期間，因施工的停車、堆置土方等需求會利用到附近農地，市府持續透過單一窗口機制協助辦理各項行政程序，並協助施工期間停車需求等臨時設施規畫，全力支持重大投資案順利推動。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 WWDC 2026看這篇就懂！3分鐘掌握Apple最重要3大更新亮點
📢 WWDC 2026除了AI…iOS 27還有7大寶藏功能：鬧鐘音量終於獨立
📢iPhone Fold「最清楚」實機照曝光！蘋果摺疊機改護照式大小、剩1種顏色
📢 LINE免費貼圖7款！日文諧音哏「鼠咪嗎誰」必用 吉娃娃配GUCCI超迷因
📢小米空氣淨化器6開箱！過濾細菌、病毒、甲醛汙染源 過敏族殺菌高CP
📢 舊Apple Watch真的要丟了！Watch OS 27完整支援名單 連旗艦款都說掰掰
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。