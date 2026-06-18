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台積電中科擴廠明年第一廠可裝機 中市府：形成台積電最先進廠聚落

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府經發局長張峯源（左）16日親赴台積電中科施工現場了解施工進度。圖／台中市政府提供
台中市政府經發局長張峯源（左）16日親赴台積電中科施工現場了解施工進度。圖／台中市政府提供

台積電中科二期擴建新廠，市府經發局長張峯源今表示，目前第一個廠的工程進度良好，預計明年可以如期進場裝機，第二廠工程也已進入基樁及回填階段，未來會形成台積電最先進廠的聚落。全區開發完成後，預計可創造逾4千8百億元年產值及約4千5百個就業機會，帶動中部科技產業聚落發展。

中科管理局於去年6月完成中科「擴二計畫」土地點交作業，交給台積電建新廠，並於去年11月啟動基樁工程。張峯源16日親赴施工現場了解施工進度。

張峯源說，去年因中科的滯洪池施工較為複雜，影響整體工進約2個月，但後續已逐步追回進度，朝原定期程穩健推進。目前可知，台積電在施工期間均落實環境保護及工地安全措施，包括鋪設防塵綠網、執行道路洗掃作業、設置剛性施工路面及空氣品質監測設備，並即時掌握環境狀況並加強揚塵抑制，同時還針對鄰近廠區提供玻璃清洗等敦親睦鄰措施，降低施工對周邊環境影響。

此外，因應夏季高溫作業需求，施工團隊也透過工具箱會議、定時補充水分及熱危害預防措施，加強職業安全管理，兼顧工程品質與勞工安全。

張峯源說，台積電工程進行期間，因施工的停車、堆置土方等需求會利用到附近農地，市府持續透過單一窗口機制協助辦理各項行政程序，並協助施工期間停車需求等臨時設施規畫，全力支持重大投資案順利推動。

台中市政府經發局長張峯源（左二）16日親赴台積電中科施工現場了解施工進度。圖／台中市政府提供
台中市政府經發局長張峯源（左二）16日親赴台積電中科施工現場了解施工進度。圖／台中市政府提供

台積電 中科 土地

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