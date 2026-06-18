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光罩：大尺寸光罩第4季貢獻營收 下半年優於上半年
光罩廠台灣光罩總經理陳立惇今天表示，14吋大尺寸光罩預計第3季完成裝機，將於第4季開始貢獻營收，下半年營收可望優於上半年。
台灣光罩今天召開股東常會，陳立惇受訪說，去年第3季開始下單採購大尺寸光罩設備，預計今年第3季完成裝機，第4季開始貢獻營收，估計未來1年可以挹注新台幣5億元營收。
陳立惇表示，光罩產品售價數萬元至數十萬元不等，大尺寸光罩是數十萬元的高價產品，主要應用於先進封裝CoWoS的矽中介層。
至於28奈米等先進製程光罩產品，陳立惇指出，目前引進少部分設備，預計明年放量。
陳立惇說，台灣光罩資本支出將採穩健策略，1年計劃投入10億至20億元，採購關鍵設備。
對於精金取得台灣光罩1席董事，台灣光罩董事長凃俊光說，精金投資台灣光罩已有3年時間，持股約2.17%，是財務投資人，雙方所屬產業差距大，期望未來能挹注台灣光罩資源。
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