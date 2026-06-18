快訊

法國一顆賣破千元！她扛台灣芒果飛英國 網驚：原來能帶進去

世足賽／梅西帽子戲法仍被討厭！梅黑曝原因：全隊都在服務他

午後對流雲系發展旺盛 大台北+中部以北山區10縣市大雨特報

聽新聞
0:00 / 0:00

光罩：大尺寸光罩第4季貢獻營收 下半年優於上半年

中央社／ 新竹18日電

光罩廠台灣光罩總經理陳立惇今天表示，14吋大尺寸光罩預計第3季完成裝機，將於第4季開始貢獻營收，下半年營收可望優於上半年。

台灣光罩今天召開股東常會，陳立惇受訪說，去年第3季開始下單採購大尺寸光罩設備，預計今年第3季完成裝機，第4季開始貢獻營收，估計未來1年可以挹注新台幣5億元營收。

陳立惇表示，光罩產品售價數萬元至數十萬元不等，大尺寸光罩是數十萬元的高價產品，主要應用於先進封裝CoWoS的矽中介層。

至於28奈米等先進製程光罩產品，陳立惇指出，目前引進少部分設備，預計明年放量。

陳立惇說，台灣光罩資本支出將採穩健策略，1年計劃投入10億至20億元，採購關鍵設備。

對於精金取得台灣光罩1席董事，台灣光罩董事長凃俊光說，精金投資台灣光罩已有3年時間，持股約2.17%，是財務投資人，雙方所屬產業差距大，期望未來能挹注台灣光罩資源。

光罩 營收 CoWoS

延伸閱讀

玻璃基板概念全線爆發 台積電CoPoS量產預期點燃A股產業鏈

毅嘉奪 AI 光通訊大單 躍居輝達重要夥伴

閎康矽光子檢測設備8月到位！傳購光焱設備 汎銓不排除發警告函並蒐證

祥碩力拚年營收五年後增兩倍

相關新聞

台積電中科擴廠明年第一廠可裝機 中市府：形成台積電最先進廠聚落

台積電在中科二期擴建新廠，市府經發局長張峯源今表示，目前第一個廠的工程進度良好，預計明年可以如期進場裝機，第二廠工程也已進入基樁及回填階段，未來會形成台積電最先進廠的聚落。全區開發完成後，預計可創造逾4千8百億元年產值及約4千5百個就業機會，帶動中部科技產業聚落發展。

劉揚偉：模型廠商與CSP等四大類是驅動AI資料中心需求的主要業者

鴻海（2317）董事長劉揚偉18日在工商協進會會員大會以「AI產業、機器人、TEEMA科學園區」發表演講。他表示，AI資料中心商機龐大，推動AI算力龐大的需求，主要是大語言模型廠商、雲端服務供應商（CSP）、政府與企業等四大類別，目前是以模型廠商與CSP廠商為主要推動力。

高通推出Snapdragon START 首波聚焦AI眼鏡

高通技術公司於擴增世界博覽會（Augmented World Expo，AWE）宣布推出Snapdragon可擴展一站式AI就緒工具套件（Scalable Turnkey AI-Ready Toolkit，START），此計畫旨在協助品牌以更快的速度與更高的彈性，將品牌自有的個人AI裝置推向市場，首波應用聚焦於智慧眼鏡。

2026年第20周全球智慧型手機銷售年減8% 市場已連9周下滑

研調機構Counterpoint Research公布新的《全球智慧型手機週銷售追蹤報告》，2026年第20周全球智慧型手機市場呈現分化走勢，但整體連九周出現年減趨勢。

艾克爾與台積電簽署十年合作協議 打造美國從製造到封裝一條龍供應鏈

全球第二大半導體封測廠艾克爾（Amkor）在官網宣布，與晶圓代工龍頭台積電雙方簽署十年期合作協議，這也是台積電繼先前與艾克爾結盟，由其承接AI晶片關鍵的CoWoS後段封裝後，雙方深化長期合作，目的是攜手打造從晶圓生產到封測「美國一條龍製造」生態系。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。