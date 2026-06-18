光罩：大尺寸光罩第4季貢獻營收 下半年優於上半年

台積電在中科二期擴建新廠，市府經發局長張峯源今表示，目前第一個廠的工程進度良好，預計明年可以如期進場裝機，第二廠工程也已進入基樁及回填階段，未來會形成台積電最先進廠的聚落。全區開發完成後，預計可創造逾4千8百億元年產值及約4千5百個就業機會，帶動中部科技產業聚落發展。

2026-06-18 13:07