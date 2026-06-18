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國研院國網中心推AI賦能方案與工作坊 助創新應用推進

中央社／ 台北18日電

為協助各界降低人工智慧（AI）導入門檻，國研院國網中心推出TAIWAN AI RAP暨TAIDE賦能方案，即日起開放申請，並規劃系列實戰工作坊，透過平台資源、算力支持與人才培育等3大面向，協助企業與團隊從構想到驗證、從原型到落地，加速生成式AI創新應用發展。

國研院今天發布新聞稿指出，生成式AI應用快速擴散，從企業營運、教育服務到智慧製造，各界積極探索大型語言模型帶來的創新契機；然而對許多企業、學研單位與新創團隊而言，真正的挑戰不只在於是否有應用構想，更在於能否取得足夠算力、合適開發工具，以及將技術成功導入實際場域的能力。

國研院表示，TAIWAN AI RAP是國網中心打造的一站式生成式AI應用開發平台，整合高效能算力資源、AI開發工具、多元模型服務，以及模型微調與評估工具，讓使用者能在同一環境中完成應用開發、測試與驗證流程，大幅縮短AI專案建置時間與成本。

國研院指出，平台同時支援TAIDE在地語言模型與重要開源語言AI模型，大幅強化繁體中文理解與應用能力，可廣泛應用於智慧客服、知識管理、教育訓練、文件生成及企業級AI Agent等場景，協助使用者打造更貼近台灣市場需求的AI服務。

國研院表示，國網中心推出TAIWAN AI RAP暨TAIDE賦能方案，即日起開放申請，通過審核並完成開通後，即可獲得等值新台幣2萬元算力試用額度，用於模型開發、微調訓練、應用驗證與生成式AI服務建置。無論是企業、學研單位或新創團隊，皆可透過平台快速啟動AI專案，將創新想法轉化為具體成果。

國研院說明，計畫同步推出多元獎勵任務機制，申請團隊可透過用戶推薦、成果報告等任務累積額外算力額度，最高可獲得等值20萬元額度的算力資源。具發展潛力或亮點成果的應用案例，也將有共同行銷合作機會，以促進優秀應用經驗跨領域擴散，並構築技術交流橋梁，獲得更多產業與技術社群關注。

國研院指出，國網中心今年也推出TAIWAN AI RAP實作工作坊系列活動，以「從GenAI到AI Agent」為主軸，結合深度合作夥伴UnieAI、陽明交大myPDA、卡米爾及思銳智慧科技等，分享實務經驗，透過RAP實作、應用場域及商業延伸，引導參與者理解如何運用包括TAIDE在內的各種大型語言模型與AI Agent技術，協助企業與開發團隊跨越技術導入門檻，將AI應用落實於工作流程與產業場域。

國研院表示，生成式AI已逐步從技術探索階段邁向實際應用與價值創造階段，國網中心將持續透過TAIWAN AI RAP平台、算力資源、推廣專案與工作坊等，協助企業、學研單位及新創團隊降低AI導入門檻，培育更多AI應用人才與成功案例，共同提升台灣智慧創新與數位轉型的新動能。相關資訊可上TAIWAN AI RAP官網（https://rap.genai.nchc.org.tw）查詢。

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