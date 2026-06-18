快訊

蘆洲狠父當街暴打國中女兒 「連甩6、7個巴掌還拖行」警方要查了

板橋愛爾麗診所大樓驚傳中毒意外 3工人清洗游泳池吸入不明氣體急送醫

砸5億元買美軍新傘卻遲未撥發 國軍T-11驗收卡在哪？

聽新聞
0:00 / 0:00

劉揚偉：TEEMA科學園區招商3大產業 美國最快年底明朗

中央社／ 台北18日電

電電公會理事長、鴻海董事長劉揚偉上午表示，在美國亞利桑那州與德州規劃TEEMA科學園區，預計最快今年底可明朗，規劃1年內落實；而這2個月內也陸續勘察印度市場狀況；至於波蘭TEEMA科學園區進展可期，鴻海集團在當地電動車製造合作年底可完成合約。

劉揚偉表示，TEEMA科學園區聚焦人工智慧資料中心（AIDC）、智慧城市、電動車等3大產業供應鏈積極招商，進一步拓展區域市場出海口。

工商協進會上午舉行會員大會，劉揚偉受邀發表演講，分享AI產業、機器人與電電公會TEEMA科學園區布局進展。

劉揚偉表示，希望把TEEMA科學園區推廣至全世界各地，目前規劃在美國、墨西哥、波蘭、印度等4國推動設立，其中美國亞利桑那州和德州規劃TEEMA科學園區，最快今年底可明朗，預期1年內可落實。

此外，劉揚偉指出，鴻海集團已與波蘭電動車公司EMP（Electro Mobility Poland）簽署合作備忘錄，預計今年底可完成合約，計畫在波蘭研發設計製造電動車，技術來源由鴻海及旗下鴻華先進提供。

劉揚偉表示，台灣的電動車或是汽車供應鏈，也可透過電電公會在當地規劃推動的TEEMA科學園區，在當地布局既有市場出海口，也可享有與鴻海集團等同的政策優惠，園區生活環境也可與台灣相差不多。

劉揚偉說明，電電公會在美國、墨西哥、波蘭、印度等地推動TEEMA科學園區，主因在於區域製造、供應鏈重組、地緣政治等國際發展趨勢，強化海外生產製造能量，提高區域市場出海口，透過「以大帶小」戰略合作，支持台灣中小微企業海外生產布局，以提高台灣電機電子產業國際地位和影響力。

他指出，TEEMA科學園區是打造台灣科學園區3.0階段，在於享有同樣政策、要有適當出海口、以及當地園區生活條件與台灣相差不多等3大特色，園區以智慧化為核心，建立生產製造區、公共設施區、生活機能區、智慧設施區等功能區塊。

劉揚偉表示，電電公會作為推動TEEMA科學園區主體，鴻海集團可進一步協助，攜手東元電機和中鼎工程等布局園區規劃、調查研究與興建等作業，也規劃籌組金融團隊提供支持方案，有興趣成員包括花旗銀行、西班牙對外銀行、中國信託銀行、中國輸出入銀行等。

劉揚偉 美國 德州

延伸閱讀

影／與波蘭國營企業簽署MOU 劉揚偉：鴻海將在波蘭生產電動車

鴻海深耕歐洲 展現能力、決心

劉揚偉：模型廠商與CSP等四大類是驅動AI資料中心需求的主要業者

鴻海劉揚偉：AI資料中心用電量驚人 將耗費147GW電力

相關新聞

劉揚偉：模型廠商與CSP等四大類是驅動AI資料中心需求的主要業者

鴻海（2317）董事長劉揚偉18日在工商協進會會員大會以「AI產業、機器人、TEEMA科學園區」發表演講。他表示，AI資料中心商機龐大，推動AI算力龐大的需求，主要是大語言模型廠商、雲端服務供應商（CSP）、政府與企業等四大類別，目前是以模型廠商與CSP廠商為主要推動力。

高通推出Snapdragon START 首波聚焦AI眼鏡

高通技術公司於擴增世界博覽會（Augmented World Expo，AWE）宣布推出Snapdragon可擴展一站式AI就緒工具套件（Scalable Turnkey AI-Ready Toolkit，START），此計畫旨在協助品牌以更快的速度與更高的彈性，將品牌自有的個人AI裝置推向市場，首波應用聚焦於智慧眼鏡。

2026年第20周全球智慧型手機銷售年減8% 市場已連9周下滑

研調機構Counterpoint Research公布新的《全球智慧型手機週銷售追蹤報告》，2026年第20周全球智慧型手機市場呈現分化走勢，但整體連九周出現年減趨勢。

艾克爾與台積電簽署十年合作協議 打造美國從製造到封裝一條龍供應鏈

全球第二大半導體封測廠艾克爾（Amkor）在官網宣布，與晶圓代工龍頭台積電雙方簽署十年期合作協議，這也是台積電繼先前與艾克爾結盟，由其承接AI晶片關鍵的CoWoS後段封裝後，雙方深化長期合作，目的是攜手打造從晶圓生產到封測「美國一條龍製造」生態系。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。