劉揚偉：TEEMA科學園區招商3大產業 美國最快年底明朗
電電公會理事長、鴻海董事長劉揚偉上午表示，在美國亞利桑那州與德州規劃TEEMA科學園區，預計最快今年底可明朗，規劃1年內落實；而這2個月內也陸續勘察印度市場狀況；至於波蘭TEEMA科學園區進展可期，鴻海集團在當地電動車製造合作年底可完成合約。
劉揚偉表示，TEEMA科學園區聚焦人工智慧資料中心（AIDC）、智慧城市、電動車等3大產業供應鏈積極招商，進一步拓展區域市場出海口。
工商協進會上午舉行會員大會，劉揚偉受邀發表演講，分享AI產業、機器人與電電公會TEEMA科學園區布局進展。
劉揚偉表示，希望把TEEMA科學園區推廣至全世界各地，目前規劃在美國、墨西哥、波蘭、印度等4國推動設立，其中美國亞利桑那州和德州規劃TEEMA科學園區，最快今年底可明朗，預期1年內可落實。
此外，劉揚偉指出，鴻海集團已與波蘭電動車公司EMP（Electro Mobility Poland）簽署合作備忘錄，預計今年底可完成合約，計畫在波蘭研發設計製造電動車，技術來源由鴻海及旗下鴻華先進提供。
劉揚偉表示，台灣的電動車或是汽車供應鏈，也可透過電電公會在當地規劃推動的TEEMA科學園區，在當地布局既有市場出海口，也可享有與鴻海集團等同的政策優惠，園區生活環境也可與台灣相差不多。
劉揚偉說明，電電公會在美國、墨西哥、波蘭、印度等地推動TEEMA科學園區，主因在於區域製造、供應鏈重組、地緣政治等國際發展趨勢，強化海外生產製造能量，提高區域市場出海口，透過「以大帶小」戰略合作，支持台灣中小微企業海外生產布局，以提高台灣電機電子產業國際地位和影響力。
他指出，TEEMA科學園區是打造台灣科學園區3.0階段，在於享有同樣政策、要有適當出海口、以及當地園區生活條件與台灣相差不多等3大特色，園區以智慧化為核心，建立生產製造區、公共設施區、生活機能區、智慧設施區等功能區塊。
劉揚偉表示，電電公會作為推動TEEMA科學園區主體，鴻海集團可進一步協助，攜手東元電機和中鼎工程等布局園區規劃、調查研究與興建等作業，也規劃籌組金融團隊提供支持方案，有興趣成員包括花旗銀行、西班牙對外銀行、中國信託銀行、中國輸出入銀行等。
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