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閎康矽光子檢測設備8月到位！傳購光焱設備 汎銓不排除發警告函並蒐證

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
閎康董事長謝詠芬今日主持股東會表示已啟動國際領先等級的矽光子晶圓與晶片光電分析檢測平台投資布局，首套設備可望於8月前完成建置。圖／閎康提供
閎康董事長謝詠芬今日主持股東會表示已啟動國際領先等級的矽光子晶圓與晶片光電分析檢測平台投資布局，首套設備可望於8月前完成建置。圖／閎康提供

半導體檢測大廠閎康今日召開股東會，會中除通過派發每股現金股利4.5元外，董事長謝詠芬表示看好矽光子世代來臨，已啟動國際領先等級的矽光子晶圓與晶片光電分析檢測平台投資布局，首套設備可望於8月前完成建置，今年底與明年初將再陸續安裝第二套及第三套設備。

由於傳出閎康是向遭汎銓控訟專利侵權的光焱購買光損檢測搭配Keysight的設備，汎銓表示，將針對此事與律師共同討論後，不排除對閎康發出警告函並進行蒐證。汎銓強調，此舉證明市場對「光損定位」有強烈需求，未來若與光焱的專利訴訟侵權成立，將持續對其他涉及侵權的公司提出訴求。

針對矽光子發展，謝詠芬今天表示，閎康目前已於全球主要矽光子供應鏈建立逾50%的客戶覆蓋率，旗下十大矽光子客戶2025年合計貢獻約新台幣1.91億元實質營收，技術布局已逐步轉化為具體商業成果。

依規劃，閎康將分階段完成平台部署。首套矽光子分析設備預計今年8月前到位，主攻矽光子元件的光學失效分析（OFA），涵蓋光損失分析、漏光缺陷定位，並提供光子波長場域測試，可量測光學特性、偏振特性與波長響應等關鍵參數；今年第4季前將完成支援200G/Lane高速光電元件的頻率域測試設備建置，提供高速頻率響應、頻寬、RF特性與阻抗匹配等檢測服務；至於涵蓋共同封裝光學（CPO）封裝模組的檢測平台，則預計2027年第2季前完成部署。

完成上述布局後，閎康可全面支援矽光子產品自研發、工程導入至量產（Insertion 1～Insertion 3）的完整分析需求，服務範圍橫跨光子積體電路（PIC）、光調變器（Modulator）、光偵測器（PD）與共同封裝光學（CPO）等關鍵元件。

她強調，閎康建構的矽光子晶圓級測試平台採市場領先等級設備配置，可支援光柵耦合器（GC）、邊緣耦合器（EC）、雙向耦光及單側收發等多元耦光架構，並配置高精度溫控載台，能在不同溫度條件下進行元件特性量測；所有設備均建置於高潔淨度無塵室，以降低環境干擾、確保量測品質。

閎康表示，在全球矽光子技術快速發展帶動下，將持續深化於矽光子檢測市場的技術，以完整且先進的分析與失效檢測平台，結合既有半導體分析實力，為客戶提供高階一站式解決方案，推升營收規模與成長動能。

半導體 閎康 矽光子

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