Threads、IG無預警停權 Meta致歉：多數帳號已恢復

Meta旗下社群平台Threads、Instagram與Facebook近日陸續傳出無預警停權災情，Meta今天發布聲明表示，系統中一項錯誤導致此次受影響的帳號被不當觸發年齡驗證流程，Meta已找出問題並完成修復，絕大多數受影響的帳號現已恢復正常使用。

Meta表示，「對於此項錯誤可能造成的不便，Meta深感抱歉」，並強調已採取措施，防止類似問題再次發生。

此次災情的原因在於，Meta年齡驗證系統中的一項技術錯誤，導致部分帳號被錯誤標記為未滿13歲，並暫時限制這些受影響帳號的使用權限。此次問題影響了台灣及其他數個國家或地區的帳號。

在初步修復期間，部分受影響的帳號曾被要求上傳身分證件，來完成年齡驗證的流程，Meta已改善相關流程。目前絕大多數受到影響的帳號，若Meta確認為13歲以上的使用者，自6月17日起已陸續自動恢復，使用者無需完成身分驗證，即可直接正常使用帳號。

若有帳號被認定為仍需進行年齡驗證流程，只要自行啟動年齡驗證、且確認為13歲以上的使用者，即可恢復帳號的使用。