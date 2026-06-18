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市調機構：全球智慧型手機銷售已連九周下滑

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

Counterpoint Research今（18）日公布，2026年第20周全球智慧型手機銷售量年減8%，市場已連續九周呈現下滑趨勢，反映消費需求仍有待回溫。

從品牌表現來看，蘋果華為優於市場平均水準，三星則維持穩定。部分中國品牌則受到記憶體供應趨緊及成本上升影響，銷售表現相對疲弱。隨著供應鏈穩定性成為市場競爭的重要因素，品牌在關鍵零組件取得能力上的差異，日益受到關注。在AI需求帶動下，記憶體供應與成本管理能力正持續影響品牌市場表現。

Counterpoint Research研究副總監 Sujeong Lim表示，供應鏈穩定且能夠掌握關鍵零組件供應狀況的品牌，通常較容易維持一致的定價與促銷策略。尤其是在記憶體等關鍵零組件供應管理方面，相關能力正逐漸成為影響市場表現的重要因素。

Counterpoint Research研究總監 Tarun Pathak指出，OEM廠商目前持續在供應鏈管理與總體經濟不確定性之間尋求平衡。市場普遍預期記憶體價格將於2026年剩餘時間維持高檔，因此多數OEM已開始調整產品規劃與營運策略。

智慧型手機 華為 蘋果

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