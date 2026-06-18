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劉揚偉：模型廠商與CSP等四大類是驅動AI資料中心需求的主要業者
鴻海（2317）董事長劉揚偉18日在工商協進會會員大會以「AI產業、機器人、TEEMA科學園區」發表演講。他表示，AI資料中心商機龐大，推動AI算力龐大的需求，主要是大語言模型廠商、雲端服務供應商（CSP）、政府與企業等四大類別，目前是以模型廠商與CSP廠商為主要推動力。
他說，模型廠商例如Open AI、Google與Anthropic等大語言模型製造商，致力於將AI從ANI（狹義人工智慧）推進至AGI（通用人工智慧），再到ASI（超級人工智慧）。進入AGI階段需要處理超過一兆個參數，因此，對算力的需求極大且持續增加。是目前最清楚如何使用，且需求量最大的群體。
至於雲端服務供應商 (CSP)，例如亞馬遜AWS、Google、微軟與Meta等，也稱為超大規模雲端服務商（hyperscaler），透過對外募資與自有資金積極投入AI資料中心，藉此擴大既有的商業模式獲利。
另外，政府與企業端 (Government & Enterprise)，目前對總體需求的貢獻仍小，許多企業知道必須跟上AI趨勢，但尚不清楚具體用途，是未來極具潛力的需求驅動力。
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