劉揚偉：模型廠商與CSP等四大類是驅動AI資料中心需求的主要業者

全球第二大半導體封測廠艾克爾（Amkor）在官網宣布，與晶圓代工龍頭台積電雙方簽署十年期合作協議，這也是台積電繼先前與艾克爾結盟，由其承接AI晶片關鍵的CoWoS後段封裝後，雙方深化長期合作，目的是攜手打造從晶圓生產到封測「美國一條龍製造」生態系。

2026-06-18 10:32