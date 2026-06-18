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影／與波蘭國營企業簽署MOU 劉揚偉：鴻海將在波蘭生產電動車

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
鴻海精密董事長劉揚偉上午以「Al產業、機器人和TEEMA科學園區」為題在工商協進會會員大會發表專題演講。記者蘇健忠／攝影
鴻海精密董事長劉揚偉上午以「Al產業、機器人和TEEMA科學園區」為題在工商協進會會員大會發表專題演講。記者蘇健忠／攝影

鴻海精密董事長劉揚偉上午以「Al產業、機器人和TEEMA科學園區」為題在工商協進會會員大會發表專題演講，會後受訪說明將在波蘭生產電動車，已與波蘭的國營企業波蘭電動車公司（Electro MobilityPoland，EMP）簽署了MOU，大概在今年年底會完成這個合約，這個MOU最主要的是在波蘭設計跟製造電動車，電動車最主要的技術來源都來自於鴻海。

劉揚偉表示包括鴻華提供技術，還有台灣有關的電動車，或是汽車供應鏈都可以一起過去，透過TEEMA科學園區，有三個特點，第1、有出海口，第2、政策大家都可以享有跟鴻海一樣的政策，第3、整個園區的生活環境跟台灣差不多。

鴻海精密董事長劉揚偉上午以「Al產業、機器人和TEEMA科學園區」為題在工商協進會會員大會發表專題演講，會後受訪說明將在波蘭生產電動車，已與波蘭的國營企業波蘭電動車公司（Electro MobilityPoland，EMP）簽署了MOU。記者蘇健忠／攝影
鴻海精密董事長劉揚偉上午以「Al產業、機器人和TEEMA科學園區」為題在工商協進會會員大會發表專題演講，會後受訪說明將在波蘭生產電動車，已與波蘭的國營企業波蘭電動車公司（Electro MobilityPoland，EMP）簽署了MOU。記者蘇健忠／攝影

MOU 波蘭 劉揚偉

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