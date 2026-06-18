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高通推出Snapdragon START 首波聚焦AI眼鏡

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Snapdragon START將模組與不綁定特定AI模型（AI-agnostic）的完整軟體堆疊及製造合作夥伴生態系相結合，讓品牌、以企業為導向的組織與新興創新者能專注於產品設計與使用體驗。圖／高通提供
Snapdragon START將模組與不綁定特定AI模型（AI-agnostic）的完整軟體堆疊及製造合作夥伴生態系相結合，讓品牌、以企業為導向的組織與新興創新者能專注於產品設計與使用體驗。圖／高通提供

高通技術公司於擴增世界博覽會（Augmented World Expo，AWE）宣布推出Snapdragon可擴展一站式AI就緒工具套件（Scalable Turnkey AI-Ready Toolkit，START），此計畫旨在協助品牌以更快的速度與更高的彈性，將品牌自有的個人AI裝置推向市場，首波應用聚焦於智慧眼鏡

Snapdragon START的核心是由Snapdragon平台驅動的硬體模組，將先進運算、連接能力與AI整合於業界領先的精巧穿戴式裝置設計之中，以支援更廣泛的產品設計。這些模組搭配以安全性為核心、且不綁定特定AI模型的軟體堆疊，可連結裝置、配套智慧型手機應用程式與雲端服務，以支援混合式AI體驗，同時簡化對各類領先AI模型的存取與協同運作，讓品牌擁有更多選擇與彈性。透過Snapdragon START，組織得以專注於開發全新且獨特的使用者體驗，並聚焦產品設計與上市策略，加速產品部署，讓更多個人AI裝置（如智慧眼鏡）更快進入消費者市場。

高通技術公司資深副總裁暨XR、穿戴式裝置與個人AI總經理 Ziad Asghar 表示，AI正變得更加個人化，其設計宗旨便是能與使用者、所處情境，以及當下正在進行的活動緊密互動。包括智慧眼鏡在內的個人AI裝置，透過看見使用者所見、聽見使用者所聞，讓代理式AI真正融入現實生活。

Inspecs 為全球眼鏡品牌集團，旗下擁有Barbour、CAT、Superdry與O'Neill等授權品牌，並持有頂級眼鏡品牌TitanFlex。作為首家透過Snapdragon START計畫與高通技術公司展開獨家合作的企業，Inspecs的參與象徵著智慧眼鏡的發展歷程邁出重要一步。

Inspecs創辦人暨執行董事長Robin Totterman表示，雙方正攜手將能夠自然融入日常生活的智慧眼鏡推向市場，結合歷久彌新的設計與強大且直覺的技術，相信智慧眼鏡將從根本上改變人們與科技互動的方式。

高通表示，Snapdragon START獲得持續擴展的技術與製造夥伴生態系支援，其中包括美商應材及其技術與製造生態系，以及Avegant、佐臻、和碩及創通聯達。透過Snapdragon START，高通正協助品牌將新一代個人AI裝置以規模化方式推向市場。

全球眼鏡品牌集團Inspecs是首家與高通技術公司合作，透過旗下多個眼鏡品牌將智慧眼鏡推向市場的企業。圖／高通提供
全球眼鏡品牌集團Inspecs是首家與高通技術公司合作，透過旗下多個眼鏡品牌將智慧眼鏡推向市場的企業。圖／高通提供

雲端服務 高通 智慧眼鏡

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