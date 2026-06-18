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PwC：製造業ESG三大關鍵AI應用 聚焦能源、碳盤查、製程優化

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

隨著歐盟碳邊境調整機制（CBAM）逐步實施、國際品牌供應鏈ESG與減碳要求升高，以及ESG揭露標準日益嚴謹，製造業正面臨前所未有的轉型壓力。資誠永續發展服務公司近期以「AI時代下的ESG轉型策略：製造業的實踐路徑」為題發表演講。

資誠永續發展服務公司協理廖樺懋表示，在全球永續共識、AI技術快速演進與法規監管壓力三股力量交會下，製造業過去仰賴人工彙整與試算表管理ESG資料的模式，已難以因應未來揭露、查核與決策需求。企業亟需透過AI、自動化數據平台與跨部門治理機制，提升碳數據品質、能源使用效率與製程管理能力，將ESG從被動合規推進至主動創造價值。

他指出，製造業ESG轉型正受到三大趨勢驅動。首先，永續發展已成為全球供應鏈共同語言，無論是國際品牌客戶、投資人或主管機關，皆要求企業揭露更完整、更具可信度的碳排與永續績效資訊。其次，AI技術成熟加速ESG管理升級，AI可協助企業進行大量數據蒐集、異常偵測、能源最佳化、碳排計算與情境模擬，降低人工錯誤並提升決策效率。以及法規與市場壓力同步升高，CBAM、供應鏈碳揭露、產品碳足跡與範疇三排放管理，將使企業的碳管理能力直接影響接單能力、成本結構與市場准入資格。

廖樺懋指出，AI在ESG的三大關鍵應用分別為能源、碳盤查、製程優化，可聚焦三大AI應用場景。包括智慧能源管理，透過AI分析工廠、機台與資料中心能源使用數據，進行即時監控、預測分析與用電最佳化，降低能源浪費並提升營運效率。碳盤查與供應鏈追蹤，AI可協助企業自動化蒐集與驗證碳排資料，提升範疇一、範疇二與範疇三數據管理能力，並強化對供應商碳風險的辨識與追蹤。製程優化與資源效率提升，透過AI視覺檢測、預測性維護與製程參數最佳化，企業可提升良率、降低報廢率與材料耗損，進一步連結循環經濟與低碳製造。

製造業 ESG 資誠

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