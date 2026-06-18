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2026年第20周全球智慧型手機銷售年減8% 市場已連9周下滑
研調機構Counterpoint Research公布新的《全球智慧型手機週銷售追蹤報告》，2026年第20周全球智慧型手機市場呈現分化走勢，但整體連九周出現年減趨勢。
蘋果（Apple）銷售量年增10%，三星（Samsung）與去年同期大致持平，而華為（Huawei）則年增23%。華為主要靠在中國市場的表現持續帶動整體銷售成長，海外市場需求仍面臨挑戰。
小米（Xiaomi）、OPPO及vivo受到零組件供應波動及成本上升影響較為明顯，使其在產品定價及促銷策略上的調整空間受到限制，進而影響期間銷售表現。
Counterpoint Research指出，中國及印度市場於第20週推出部分促銷活動，但全球智慧型手機需求仍未明顯改善，總銷量年減8%，連九週出現年減趨勢。隨著供應鏈穩定性及價格策略執行能力的重要性提升，不同品牌之間的市場表現差異亦有所擴大。
Counterpoint Research研究副總監 Sujeong Lim表示，供應鏈穩定且能夠掌握關鍵零組件供應狀況的品牌，通常較容易維持一致的定價與促銷策略。尤其是在記憶體等關鍵零組件供應管理方面，相關能力正逐漸成為影響市場表現的重要因素。
Counterpoint Research研究總監 Tarun Pathak表示，OEM廠商目前持續在供應鏈管理與總體經濟不確定性之間尋求平衡。市場普遍預期記憶體價格將於2026年其他時間都維持高檔，多數OEM已開始調整產品規劃與營運策略。
Pathak表示，成本壓力持續存在，OEM正透過產品定價調整、產品上市規劃優化、成本控管以及提升通路效率等方式因應市場變化。部分品牌亦透過調整產品規格配置，以維持產品競爭力及獲利能力。
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