法VivaTech台灣館展現AI實力 鴻海首秀深化歐洲布局

巴黎科技盛會VivaTech今天開幕，台灣第8度參展，34家新創企業展現運用人工智慧（AI）的實力。鴻海科技集團也首度設館，展示先進AI伺服器機櫃系統及AI智慧解決方案等。

VivaTech是歐洲最盛大科技新創展會之一，今年是第10屆，不僅微軟（Microsoft）、空中巴士（Airbus）等龍頭企業齊聚一堂，各國新創公司也一展身手，例如正在崛起的法國量子電腦新創公司Alice & Bob等。

國家科學及技術委員會「臺灣科技新創基地」（TTA）以AI Taiwan為主題設館，今天中午正式揭幕，呈現台灣在AI技術與應用上的成果，聚焦於AI如何建構智慧生活圈，參展企業分別將AI導入培訓、安全、能源、零售等不同領域。

去年參觀過台灣館的歐洲科技業人士說，今年展館面積看起來更大，即便在人來人往的遼闊展場中也很顯眼。

國科會產學及園區業務處處長林德生受訪時說，這次是第8年參展，可觀察到台灣新創企業參展趨勢正在轉變，以往是學習、參與為主，但「從去年開始，我們就改變心態，希望是能夠做生意、搶訂單」。

他說，正因如此，新創企業也要做一些調整，例如要有企圖心、參與會展競賽，背後供應鏈要完整，以利接單生產，此外也要具備布局歐洲市場的想法。

林德生指出，在這樣的變化下，企業帶著供應鏈廠商合作進攻市場，以前取得新台幣1億多元的訂單已經算不錯，但去年創下5、6倍以上的成長，於是今年更努力落實此一模式，34家新創企業參展，背後其實多達61家供應鏈廠商支援。

VivaTech全球夥伴關係及公關業務負責人拉孟德（Julie Lamandé）代表大會出席台灣館開幕儀式。

她接受中央社記者訪問時表示，「台灣的生態系統對我們VivaTech極為重要」，今年參展企業比去年多，充分展現台灣科技業和AI產業蓬勃發展，加上鴻海今年也設館參與，整體聲勢更浩大，「顯著反映台灣在全球許多產業生態系統中的重要性，尤其是AI和半導體」。

鴻海的展示場地與台灣館隔著走道相對，停放一黑、一白兩輛智慧電動車，還有AI伺服器機櫃系統，相當引人注意。

鴻海副總經理暨發言人巫俊毅表示，鴻海首度參展，針對汽車產業、AI伺服器機櫃系統、AI資料中心、智慧製造等歐洲4大潛在商機，展示旗下最新科技產品。

鴻海帶來MODEL B（BRIA）與MODEL D兩輛參考原型車；還有首次於歐洲亮相的輝達（NVIDIA）VeraRubin NVL72；並介紹輝達認可的亞灣超算中心；在智慧製造方面，則推出人形機器人。

巫俊毅說，鴻海已不只是硬體製造商，而是轉型為科技平台服務企業，藉由上述產品，強調鴻海提供的是智慧製造、智慧電動車、智慧城市解決方案，不是提供單一零組件或產品，而是一系列服務。

他還表示，在主權AI概念下，鴻海收到許多歐洲國家的合作意向，目前還在洽談可能性，由此可見AI產業還有非常大的發展潛力，可透過鴻海「建設、營運、在地化」（BOL）的商業模式達成雙贏。

他說：「以鴻海在全球科技的定位，未來這種策略性結盟的案子一定是愈來愈多，我們樂觀其成。」

駐法國代表郝培芝也對台灣企業在AI勢不可擋的發展浪潮下抱持高度信心。

她指出，歐洲面對新的地緣政治局勢，正強調再工業化、去風險化，歐洲國家在此背景下發展AI科技，都非常希望與台灣合作，因為台灣不僅有先進晶片，在AI伺服器及軟硬體方面具高度優勢，也是值得信賴的合作夥伴。