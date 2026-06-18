艾克爾與台積電簽署十年合作協議 打造美國從製造到封裝一條龍供應鏈

全球第二大半導體封測廠艾克爾（Amkor）在官網宣布，與晶圓代工龍頭台積電雙方簽署十年期合作協議，這也是台積電繼先前與艾克爾結盟，由其承接AI晶片關鍵的CoWoS後段封裝後，雙方深化長期合作，目的是攜手打造從晶圓生產到封測「美國一條龍製造」生態系。

艾克爾在官網揭露表示，台積電將向其採購封裝和測試服務，為人工智慧（AI）晶片打造在地化供應鏈。

艾克爾與台積電在2024年10月即簽署策略聯盟協議，雙方將共同合作承接蘋果手機晶片的整合型扇出（InFO）及因應美國主要客戶的CoWoS等先進封裝，以滿足共同客戶的產能需求。

此項協議突顯雙方的共同承諾，致力於支援客戶在前段與後段製造對於地域彈性的要求，同時讓在地半導體製造生態圈蓬勃發展。Amkor與台積公司共同的願景旨在為遍及全球製造網絡中的客戶提供無縫連結的技術服務。

此次雙方再深化合作，簽署長達10年的策略合作協議，合作涵蓋美國亞利桑那州的先進封測服務，為人工智慧（AI）晶片打造在地化供應鏈。

據了解，台積電在其增加在美投資的1000億美元投資計畫中，也包含二座先進封裝廠，隨著輝達、超微都計畫在美國生產AI晶片，台積電切入的先進封裝廠仍鎖定CoWoS-L及CoWoS-R和SoIC等技術，後段封裝廠日月光集團旗下的矽品精密也規畫前進亞利桑那州建廠，如今艾克爾與台積電簽署長達十年合作協議，也意謂台積電號召供應鏈在美國打造更龐大的先進封裝據點，為台積電日後在美興建更多的12吋矽晶圓廠預估準備。

台積電指出，旗下位於亞利桑那州的前段晶圓製造廠與艾克爾近在咫尺的後段封測廠之間的緊密合作，將縮短整體產品的生產周期。

台積電業務開發及全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強指出，台積電在全球與艾克爾先進封裝合作悠久，相信隨著雙方希望提高共同為客戶提供服務的能力，在美國的合作將取得成功。

艾克爾執行長恩格爾（Kevin Engel）表示，和台積電合作後，客戶可在亞利桑那州取得完整的美國本土供應鏈服務，從先進矽晶圓製造、一路到完成測試和封裝的零組件。雙方期許在美國共同成功，促進強大的夥伴關係，並將增強亞利桑那州的先進半導體封裝能力，加強和加速對美國半導體供應鏈生態系統的投資，為客戶提供從先進晶圓製造到封裝測試的完整美國供應鏈。