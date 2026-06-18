台灣光罩董事全面改選 公司派獲3席董事、3席獨董

光罩廠台灣光罩今天召開股東常會，全面改選董事，精金科技取得1席董事，公司派囊括3席董事及3席獨立董事。

台灣光罩這次改選董事，將選舉4席董事和3席獨立董事，除光聚晶電聯合推出人選，精金科技也推出人選角逐董事和獨立董事席次，共計有6席董事和5席獨立董事候選人，使得市場高度關注這次選舉。

台灣光罩董事改選雖然是超額競選，不過，觀察董事和獨立董事候選人名單，精金僅提名1席董事和1席獨立董事候選人，精金應不是有意爭奪董事會主導權。

台灣光罩董事改選結果，台灣光罩董事長凃俊光、總經理陳立惇、吳昭宜和精金代表人林忠翰當選董事，楊芳鏘、彭穎慧和王偉臣當選獨立董事。