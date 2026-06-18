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事欣科強勢卡位 奪第4季出貨試產新單
全球低軌衛星迎來重大突破！根據市場最新消息SpaceX 的 Falcon 9 火箭於美東時間6月17號凌晨已成功將美國低軌衛星大廠AST SpaceMobile（AST）的三顆 BlueBird 低軌衛星順利送入預定軌道，發射取得大成功。國內航太與軍工電子製造大廠事欣科（4916）同步宣布，已成功斬獲 AST 關鍵零組件之試產訂單，預計今年第4季（Q4）正式出貨，強勢卡位全球低軌衛星商機。
看準低軌衛星布建大爆發，事欣科憑藉在航太與國防領域的頂尖技術，成功打入 AST 供應鏈。本次試產訂單主要針對下一世代低軌衛星的關鍵電子通訊模組進行開發，目前正緊密配合客戶進度，預計在第4季陸續出貨。若順利通過驗證，後續量產訂單將可望迎來更大的爆發力。
法人指出，AST 衛星成功發射將加速其商用通訊布建步伐。事欣科在美系太空供應鏈中卡位領先，隨著第4季試產訂單出貨拉動，下半年營收與獲利表現相當值得期待。
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