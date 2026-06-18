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南亞領軍集團艦隊衝刺AI
台塑集團「AI永動機」啟動，集團綜效將發酵。台塑集團近期由南亞帶隊衝鋒，南亞（1303）已經率先完成華麗轉身，成為台灣AI供應鏈電子材料龍頭，又有南亞科、南電等重要轉投資公司最為AI尖兵，領軍台塑集團艦隊正式航向AI大時代。
台塑、台化今年股東會陸續宣布，大規模投資半導體、AI應用，市場期待集團轉型效益。
其中，台化今年首度參展「COMPUTEX TAIPEI 2026」，創台塑集團先例；台塑除子公司、轉投資事業早在半導體特化市場占據一席之地，也將「半導體化學品」、「關鍵材料」及「新材料」列為今年轉型重大方向。
台化表示，目前旗下透過塑膠複合材料的創新應用，已可創造年100億元以上產值，隨著第三代半導體碳化矽明年底加入營運後，目標2030年電子相關營收占比提升至30%。
台化也推動聚醯亞胺（PI）單體、光阻（PR）材料及鈣鈦礦電池材料等電子特化品的研發，應用於半導體封裝、可撓性銅箔基板、低軌衛星、AI伺服器及次世代太陽能電池等領域。
台塑表示，今年預計開發的半導體化學品品項，包含電子級氫氣、氨水、鹽酸及硫酸等；關鍵材料則聚焦原子層沉積（ALD）釕金屬前驅物、光阻稀釋劑等。
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