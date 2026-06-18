南亞玻纖E布搶手 漲勢蠢動 總座鄒明仁：持續與客戶討論價格
根據對岸銅箔基板（CCL）產業龍頭建滔最新公告，玻纖E布相關原料本周起上漲15%，顯示供給缺口擴大，漲價已被客戶接受。南亞（1303）總經理鄒明仁表示，建滔今年以來已多次調漲價格，主要反映市場供需，南亞未來也將持續與客戶討論價格。
南亞是全球玻纖E布龍頭，獲北美AI巨擘青睞，因新規CCL材料供應鏈需求強勁，漲聲響起。CCL材料供不應求，市場甚至傳出，南亞相關產能已經被輝達（NVIDIA）供應鏈包下，南亞產能已經滿載。
業界證實，受限於T布 、Low DK等玻纖布良率偏低，輝達近期接受業者T布與E布混搭方案，以加快高階AI伺服器出貨腳步。由於全球E布產能近年大量轉換他用，南亞躍居全球最大E布供應商，近期因供不應求，業內漲價聲浪四起。
南亞昨（17）日股價收126.5元、市值突破兆元，雙創歷史新高，是台塑集團繼南亞科之後，又一家市值攀上兆元的企業。業內指出，關鍵在於AI伺服器帶動高階CCL需求，全球供應緊俏，南亞今年電子材料營收占比已突破五成、並力拚朝六成邁進，獲利前景備受看好，因此受市場追捧。
南亞表示，由於人工智慧發展快速，市場規模擴張，中高階材料供應緊缺，同時在產能排擠效應下，連帶使一般電子材料供給漸趨緊張，銅箔基板、ABF載板、銅箔、玻纖布（紗）等產品銷售量、價大增，更預計帶動第2季營收較前一季、去年同期成長。
南亞董座吳嘉昭表示，在AI需求強勁推升下，目前環氧樹脂、玻纖布、玻纖絲產能利用率接近滿載；銅箔基板及銅箔，整體操作率也達八至九成。後續電子材料占營收比重，更有望進一步成長至六成。
南亞表示，除電子材料外，也將醫療、半導體與電力三方向推動轉型。今年將持續投入半導體材料產品開發，聚焦半導體製程用薄膜、預電子級雙氧水、電子級CO2等產品開發，可創造年產值50億元。
南亞轉投資事業南亞科、南電同樣動能強勁。南亞科5月營收連七個月創新高，更較去年同期大增7.3倍，前五月累計營收也創同期新高，持續帶旺母公司。
南亞表示，南亞與南電呈上下游關係，南電主力產品ABF載板、BT載板等，背後仰賴南亞的CCL、銅箔、玻纖布等各種材料供應，後續將全力支持南電。
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