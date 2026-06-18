無人機全非紅鏈 四路推進
行政院致力打造無人機全非紅供應鏈，目標明年達陣。政院昨（17）日表示，將從加速法規鬆綁、建置測試場域、優化行政程序、完善採購制度等四面向，打造有利產業發展環境，讓護國神山再「+1」。
行政院副院長鄭麗君日前主持無人載具產業發展及管理機制專案會議，首先在法規鬆綁方面，鄭麗君表示，各部會已完成多項法制基礎重要工作，預計今年7月前完成交通部「水面及水下無人載具一般性安全管理規範」，今年底前交通部將提「船舶法」修正案、海委會提「海域空間使用管理法」，報行政院審議。
其次在建置測試場域方面，鄭麗君在會中拍板，未來將由交通部統籌提出「無人載具測試場域推動計畫」，加速整合測試場域之整備及管理。
第三，在行政程序方面，鄭麗君指出，目前無人機產品上市前，須向不同部會申請完成飛航安全、登錄及註冊、低功率射頻、資訊安全、商品安全等多項檢驗程序，未來將持續檢討精進。
鄭麗君指示相關部會研議針對2至25公斤無人機，就飛航安全、低功率射頻、資訊安全三項，建立檢驗程序整合機制，朝單一窗口及流程簡化方向精進。
第四，也要完善採購制度，逐步達成2027年全非紅供應鏈目標。
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