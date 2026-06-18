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網家子公司 21JP 將赴日上市
網路家庭（PChome）（8044）股東會昨（17）日通過金融科技子公司二十一世紀金融科技株式會社（21JP）赴日本掛牌上市案。網家董事長詹宏志表示，在董事會、主管機關及股東會均已完成相關程序，未來將持續以大股東身分支持21JP發展，透過國際資本市場資源，提升營運規模與競爭力，不過相關時程和股價尚未決定。
網家財務主管表示，21JP上市主要目標在於充實營運資金、加速海外市場布局。對母公司網家而言，此次上市案在業務面不會造成重大影響，但有望為集團帶來正面財務效益。若21JP成功上市，未來持股比例可能因增資及股權結構調整而下降，將由合併報表子公司轉列為關聯企業。屆時除可認列部分持股處分利益外，原有投資帳面價值也將依公允價值重新衡量，為集團帶來一次性利益。
談及日本市場布局，詹宏志表示，過去在日本業務規模有限，主要以技術授權為主。真正加速發展的關鍵，來自去年底以92億日圓完成日本支付業收購日本支付業者Payment for，藉由併購快速切入當地市場。
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