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網家拚年營收重返成長

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
網路家庭舉行股東會，看好今年營收成長。左起總經理張瑜珊、董事長詹宏志、財務主管陳普生。記者彭慧明／攝影
網路家庭舉行股東會，看好今年營收成長。左起總經理張瑜珊、董事長詹宏志、財務主管陳普生。記者彭慧明／攝影

網路家庭（8044）昨（17）日舉行股東會，去年仍繳出虧損成績，但網路家庭董事長詹宏志表示，去年兩大壓力來自新進對手以低毛利甚至負毛利在台灣想要站穩，以及中國大陸的低價商品目前「內捲外溢」大量銷售全球，也包括台灣在內，使網路家庭毛利也承壓，但在營收上守住一定規模，今年營收朝重返正成長為目標。

他指出，除外來者競爭外，各種實體通路和品牌都設立電商部門，擴大電商的普及率，但也影響純電商營運，網路家庭內部的討論有兩重點，首先是不要失去在零售業的重要性，第二是要維持營收規模，去年營收年減1.9%，他還是覺得不錯，因為內部控管成本，去年第4季也恢復成長，今年可望回到營收成長軌道。

詹宏志預期，新進對手要站穩市場，低毛利或負毛利的狀況不會長久，且有放緩的跡象，今年應會呈現「點狀促銷」狀況。詹宏志特別指出中國電商大量往全球銷售對各地小經濟體的衝擊，從東南亞到日本、歐洲都會遇到中國電商的低價商品，台灣也首當其衝。他認為消費者未必會長期向大陸購買商品，但大陸這種「內捲外溢」的狀況，對很多中小店家造成很大的傷害，有些電商因此倒閉，目前全球也都在關注這個狀況。

網路家庭去年全年合併營收約368.58億元，年減1.9%；歸屬母公司稅後淨損達9.21億元，每股淨損為4.62元。

營收 網家 詹宏志

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