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鴻海深耕歐洲 展現能力、決心

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）持續深化歐洲市場，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）表示，鴻海除了同意在波蘭設廠生產電動車，目前也可能成為半導體合資計畫的夥伴。另外，鴻海參展在法國巴黎舉行的VivaTech 2026，聚焦AI基礎設施，呼應歐洲對AI主權、在地化供應鏈、高效能運算與智慧製造升級的需求，展現鴻海深化歐洲市場的能力與決心。

圖斯克表示，波蘭不再只做「組裝基地」，並正尋求鴻海等台灣企業進一步投資。他強調，正與有興趣的夥伴洽談，或使用英特爾（Intel）之前放棄的半導體廠選址。該地點位於Miekinia，距離德國邊境約150公里。不過，相關半導體項目仍未正式落實。

另外，波蘭政府正推動台灣電電公會（TEEMA）在當地建立科學園區，吸引台灣科技企業投資電動車、AI及先進科技產業。波蘭投資貿易局（PAIH）表示，TEEMA已將波蘭列為歐洲戰略投資目的地，相關科技園規劃面積至少150公頃，投資額有望達數十億美元，並可能創造數以萬計職位。

波蘭副科技及發展部長Michal Jaros表示，TEEMA科學園具體生產內容於2026年底決定，現時選項包括車用電子、AI伺服器零件、工業機械人、電路板及半導體等。

在法國AI基礎設施方面，鴻海表示，在17-20日登場的VivaTech將首次在歐洲公開亮相輝達（NVIDIA） Vera Rubin NVL72的AI機櫃。作為新一代AI運算平台，Vera Rubin以機櫃架構設計，支援大規模AI訓練、推論、AI代理、混合專家模型（MoE）與長上下文推理等高負載應用。

歐洲 鴻海 英特爾

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