鴻海衝電動車 海內外報捷 鴻華主力車型 CAVIRA 在台上市
鴻海（2317）電動車兩路並進，旗下鴻華先進昨（17）日宣布，具國際規格的第二款主力車型CAVIRA正式在台灣市場上市；同時，波蘭總理圖斯克也宣布，預計今年秋季前完成與鴻海集團的電動車合作會談，將於波蘭南部賈沃茲諾合作打造電動車研發及製造中心，使得鴻海電動車版圖海內外都傳佳音。
鴻華先進昨宣布具國際規格的第二款主力車型CAVIRA在台灣上市，並公布「Emerge長里程版」正式售價123.9萬元；「Pioneer長里程性能版」正式售價138.9萬元。 承襲品牌「入門即滿配」的誠意，以頂級規格與卓越續航力，開啟台灣純電SUV市場的新紀元。
自5月20日啟動預接單以來，CAVIRA憑藉其超越同級的空間表現與超跑級性能，迅速引發全台消費者與科技迷的強烈關注，接單數超過1,000張，不僅展現台灣消費者對FOXTRON品牌的信賴，更代表市場對鴻華先進自主研發技術與CDMS商務模式的實力給予高度肯定。
CAVIRA純電行旅是FOXTRON品牌旗下融合鴻海集團ICT技術能量與豐富車輛設計經驗的精髓之作。全車系堅持「入門即滿配」思維，標配雙前座電動座椅、電控式出風口、四門隔音玻璃、電動充電口蓋等多項豪華配備，並提供天窗、雙色車身、鋁圈輪胎升級等多樣化選配，全面滿足車主的個性化用車需求。
除在台灣創下銷售佳績，波蘭總理圖斯克昨天也在「投資波蘭」活動中表示，預計今年秋季前完成與鴻海集團在電動車合作案的相關會談，將在波蘭南部打造電動車研發及製造中心。
外電報導指出，波蘭是規模逾1兆美元的經濟體，而且是歐盟成員。在全球政治局勢多變、供應鏈吃緊的時代背景下，波蘭政府希望提升其製造業與高科技實力。對亞洲夥伴而言，波蘭具備成本相對低廉且經濟快速成長的優勢，同時可做為進入歐盟4.5億人口市場的據點。
波蘭經濟發展暨技術部政務次長雅洛斯（Michal Jaros）則指出，蘋果公司（Apple）重要供應商鴻海將在波蘭電動車項目中投資逾10億美元。
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