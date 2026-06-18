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日商鋁電容漲價 兩大代理商跟著旺

經濟日報／ 記者李孟珊鐘惠玲／台北報導

鋁電容市場漲價效應持續擴散，除供應商受惠外，相關通路商也同步迎來商機。近日市場傳出全球鋁電容二哥、日商尼吉康全面調漲鋁電解電容器價格，在供需趨緊與成本上升雙重因素推動下，代理尼吉康產品的日電貿（3090）及增你強可望同步受惠，帶動營運增溫。

業界指出，本波鋁電容漲價並非單純反映原材料成本上升，更重要的是AI伺服器、高速運算及資料中心建設需求快速成長，帶動高階被動元件需求明顯增加。

其中，日電貿長期深耕被動元件市場，代理多家日系大廠產品，在鋁電容領域布局完整。公司先前表示，AI已成為被動元件產業最重要的成長動能，與2018年主要由電動車帶動MLCC缺貨不同，此次AI應用幾乎推升所有被動元件品項需求同步成長，不僅用量增加，規格與容值也大幅提升。

日電貿分析，被動元件用量幾乎翻倍成長，在規格升級及良率提升有限情況下，產業供需結構已逐步轉向供給吃緊，看好本輪缺貨與漲價循環有機會延續至明年甚至更久。

另一家通路商增你強過去較少被市場視為被動元件概念股，但從代理產品線來看，除代理尼吉康鋁電容產品外，也涵蓋太陽誘電、TDK等日系被動元件大廠產品，產品線橫跨MLCC、電感、鋁電容等領域，同樣有望受惠產業漲價趨勢。

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