聽新聞
0:00 / 0:00
日商鋁電容漲價 兩大代理商跟著旺
鋁電容市場漲價效應持續擴散，除供應商受惠外，相關通路商也同步迎來商機。近日市場傳出全球鋁電容二哥、日商尼吉康全面調漲鋁電解電容器價格，在供需趨緊與成本上升雙重因素推動下，代理尼吉康產品的日電貿（3090）及增你強可望同步受惠，帶動營運增溫。
業界指出，本波鋁電容漲價並非單純反映原材料成本上升，更重要的是AI伺服器、高速運算及資料中心建設需求快速成長，帶動高階被動元件需求明顯增加。
其中，日電貿長期深耕被動元件市場，代理多家日系大廠產品，在鋁電容領域布局完整。公司先前表示，AI已成為被動元件產業最重要的成長動能，與2018年主要由電動車帶動MLCC缺貨不同，此次AI應用幾乎推升所有被動元件品項需求同步成長，不僅用量增加，規格與容值也大幅提升。
日電貿分析，被動元件用量幾乎翻倍成長，在規格升級及良率提升有限情況下，產業供需結構已逐步轉向供給吃緊，看好本輪缺貨與漲價循環有機會延續至明年甚至更久。
另一家通路商增你強過去較少被市場視為被動元件概念股，但從代理產品線來看，除代理尼吉康鋁電容產品外，也涵蓋太陽誘電、TDK等日系被動元件大廠產品，產品線橫跨MLCC、電感、鋁電容等領域，同樣有望受惠產業漲價趨勢。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 WWDC 2026看這篇就懂！3分鐘掌握Apple最重要3大更新亮點
📢 WWDC 2026除了AI…iOS 27還有7大寶藏功能：鬧鐘音量終於獨立
📢iPhone Fold「最清楚」實機照曝光！蘋果摺疊機改護照式大小、剩1種顏色
📢 LINE免費貼圖7款！日文諧音哏「鼠咪嗎誰」必用 吉娃娃配GUCCI超迷因
📢小米空氣淨化器6開箱！過濾細菌、病毒、甲醛汙染源 過敏族殺菌高CP
📢 舊Apple Watch真的要丟了！Watch OS 27完整支援名單 連旗艦款都說掰掰
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。