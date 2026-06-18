日商鋁電容漲價 國巨集團旗下凱美、立隆電等有望跟進

全球被動元件鋁電容二哥日商尼吉康（Nichicon）對客戶發出漲價通知，調升全系列鋁電容產品報價。隨著日系大咖帶頭漲價，國巨集團旗下凱美（2375）、立隆電及金山電等台灣鋁電容廠身價同步水漲船高，可望同步跟進調價，助攻獲利。

鋁電容是被動元件產業繼積層陶瓷電容（MLCC）、鉭電容等之後，被動元件又一漲價品項。根據業界流傳的尼吉康漲價通知，雖未透露漲價幅度，但強調受中東地緣政治情勢持續動盪影響，鋁箔、化工原料及電力等關鍵成本持續攀升，加上部分產品訂單量已超出產能負荷，決定調漲全系列鋁電容產品價格。

業界流傳尼吉康漲價通知內容為，目前部分產品訂單已超出公司生產能力，雖持續推進設備擴充計畫，並透過增購設備、員工加班及周末出勤等方式全力提升產能，但原材料採購難度持續提高，加上鋁箔、化工材料及能源成本不斷上升，經營壓力明顯增加，為確保產品穩定供應、維持研發投入及設備升級，不得不調整鋁電解電容器售價。

業界分析，鋁電容產業近年歷經景氣修正與供應鏈重整後，市場秩序已明顯改善，尤其AI伺服器、高速運算及電源系統需求快速成長，帶動高階鋁電容需求持續升溫，此次尼吉康率先調漲價格，不僅反映成本壓力，也顯示產業供需結構已逐步轉向供給偏緊，有利整體市場報價走勢。

台廠方面，隸屬國巨集團的凱美近年積極布局高階鋁電容市場，產品涵蓋液態鋁電容、高分子固態鋁電容及高分子混合型電容，主要應用於工業、車用及電源管理領域，隨著AI伺服器需求強勁，加上日系同業陸續調漲價格，近期接單動能持續增溫，法人正向看待該公司將受惠轉單與價格調升效益。

立隆電同樣為重要鋁電容供應商之一，近年持續強化車用、工控及伺服器市場布局。法人認為，在日系廠商產能吃緊及價格調漲帶動下，立隆電有機會爭取更多客戶訂單，強化提升產品組合及毛利率表現。

金山電部分，今年首季雲端與伺服器營收占比已由去年全年的22%大幅提升至35%，其中AI相關應用占比更達五成，在客戶持續擴建AI伺服器與資料中心之下，下半年需求仍看增，金山電同步啟動中國廣州及泰國廠擴產計畫，預計新產能將於下半年逐步開出。

金山電說，廣州廠主要生產液態鋁電容，泰國廠則以固態電容為主，為因應AI應用帶來的新需求，公司繼續擴充產能，未來整體產能規模有望較當前倍增，其中，廣州廠牛角型電容產品年底產能將提升至150萬至200萬顆，逐漸提高市場占有率。