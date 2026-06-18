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蘋果三重磅新品 視覺智慧成為新藍海

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北報導

蘋果明年有望推出三款重磅新品，以首款搭載鏡頭的AirPods最受關注。據悉，這款AirPods透過在耳機柄加入鏡頭，作為視覺感測器，向Siri提供用戶身邊環境及物件資料，成為蘋果首款以AI為主打的穿戴式產品，將催出新一波鏡頭需求，外界預期，蘋果鏡頭供應鏈玉晶光（3406）、舜宇有望受惠。

市場預期，搭載鏡頭的AirPods將進一步鞏固蘋果進軍「視覺智慧」（Visual Intelligence）領域布局，透過鏡頭捕捉周遭環境資訊，讓裝置具備更完整的情境理解能力。

未來若搭配升級版Siri，AirPods可能協助辨識使用者眼前物體、理解所在環境，並提供即時翻譯、導航提示、空間資訊判讀，或更個人化的AI輔助。

蘋果已把「視覺智慧」列為新版Siri和iOS 27的重點功能，並整合至相機應用程式。

法人分析，這款AirPods將搭載大量微型紅外線鏡頭，用於環境辨識與手勢互動。這類微型化、精密化的鏡頭需求，有助於玉晶光在AI穿戴裝置滲透率持續提升。

外電報導，新款耳機外型將和現行AirPods Pro大致相同，主要差別是耳機柄內嵌相機。耳機也還設有外部指示燈，讓周遭的人知道資料何時正從耳機傳送至雲端處理。

不過，蘋果尚未正式公布相關產品規劃，最終上市時間與功能仍可能調整。

Siri AirPods 蘋果

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