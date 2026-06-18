蘋果三重磅新品 帶旺台廠 台積、大立光等打強心針

外電報導，蘋果預定明年將推出三款重磅產品，包括20周年紀念機iPhone、新一代折疊機以及配備鏡頭的AirPods，成為蘋果歷來規模最大的一波產品攻勢，法人看好，蘋概股指標鴻海（2317）、台積電、大立光、玉晶光仍是受惠最大的台廠。

彭博記者葛曼（Mark Gurman）引述消息指出，這批新品將是蘋果新任執行長特納斯（John Ternus）任職後頭一個完整年度所發布的新品，為蘋果營運帶來新助力。

蘋果明年三大重磅產品

據了解，目前蘋果的三款重磅產品近幾個月都已進入開發後期。外界推測，新款AirPods開發進度已加快，原型機目前採用的硬體和軟體都已接近最終版本，而20周年紀念機iPhone則預定明年底推出，該產品將採用幾乎延伸至機身邊緣的螢幕，並以曲面玻璃包覆機身兩側。

供應鏈傳出，20周年紀念機iPhone的機種代號分別為V73和V74，將接續今年推出的iPhone 18 Pro和Pro Max，尺寸也會大致相同；周年紀念機和第二代折疊iPhone，都將採用內部代號Naxos的2奈米A21晶片。

針對蘋果今年手機布局，外電引述知情人士指出，今年推出的iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max和第一代折疊式iPhone，都將採用代號Borneo的A20 Pro處理器，而明年推出的標準版iPhone 18則會搭載內部代號Banda的基本款A20晶片，而標準版iPhone 18的後繼機種也已進入開發，將採用代號Nimos的標準版A21晶片。

此外，蘋果計劃在2028年高階iPhone採用A22 Pro處理器時，轉進1.4奈米製程。這款晶片主要會和台積電合作生產，但蘋果也考慮把部分訂單交給英特爾。

供應鏈方面，大立光將持續負責高階鏡頭，鴻海則操刀高階機種與新機種代工組裝，台積電則是為蘋果生產最關鍵的主晶片。

業界人士認為，蘋果明年新品齊發，一方面是為擴大市占率，另一方面也是屆時的執行長特納斯必須透過新品來打造屬於自己與蘋果的新時代，預期明年蘋果新品發布會很可能非常不一樣。