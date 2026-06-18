穎崴股票分拆...目前沒規劃

穎崴（6515）昨（17）日召開股東常會，面對股東建議公司評估股票分割，董事長王嘉煌表示，董事會先前已就拆股議題徵詢部分董事意見，未來有機會仍會再討論，但公司現階段並沒有相關規劃。

會中有股東表示，隨著AI產業持續發展，穎崴未來營運仍具成長空間，不過公司股價已處於高檔，投資門檻相對較高，建議公司評估股票分割方案，讓更多散戶及投資人有機會參與，同時增加股票市場流動性。

王嘉煌回應，股票分割議題先前已在董事會上徵詢幾位董事的意見，未來若有適當機會，可以再進一步討論；不過，就此次股東會及公司現階段規劃而言，尚未有推動分割股票的安排。

穎崴為台股股后，在法人資金力拱下，2024年6月首度突破千元大關，從5,000元漲至10,000元僅花兩個月；今年首個交易日收在2,895元，隨後在4月一度衝上11,490元歷史高點，股價約為年初的四倍。

台積電日前召開股東會時，同樣有股東詢問公司是否考慮股票分割；台積電財務長黃仁昭回應，公司過去曾研究相關議題，但考量台股零股交易制度已相當成熟，拆股對增加股東人數、提高股權分散程度及擴大股東基礎的幫助有限，目前認為沒有進行股票分割的需要。