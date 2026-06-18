穎崴訂單能見度 歷來最長 董座王嘉煌強調高階晶片測試需求升溫

股后穎崴（6515）董事長王嘉煌昨（17）日表示，高階AI晶片測試需求持續升溫，目前訂單能見度已拉長至過去從未見過的水準，將加快產能擴充腳步，營收有望隨新產能逐步開出而成長。

穎崴是半導體測試介面大廠，昨天召開股東會，針對最新營運展望，王嘉煌釋出上述訊息。他表示，美國及中國大陸均有高階AI客戶與穎崴合作，部分客戶已確定有可觀訂單，另有潛在大型客戶開發中，相關工程驗證進展順利。

王嘉煌表示，近一、兩年AI市場爆發性成長，主要AI晶片開發商多為公司重要客戶，帶動先進測試介面需求快速升溫。穎崴今年首季稅後純益6.99億元，每股純益19.54元，創新高，顯示AI帶動高頻、高速測試產品出貨放大的效益逐步顯現。

面對客戶需求強勁成長，穎崴同步加快產能布局。公司仁武租賃廠已於今年4月投入量產，補充現階段所需產能；此外，仁武地區的加工、探針及相關技術元件產能亦持續擴充，希望明年上半年陸續進駐機台。

王嘉煌強調，公司目前首要任務仍是加速擴產，以因應先進客戶爆發性需求。除了增加整體產能，穎崴也持續提高關鍵零組件的自主掌握程度。王嘉煌指出，公司預計今年底自製探針產能可達900萬支，隨需求量增加，提高探針自製比重不僅可節省成本，也有助於強化交期及物料調度能力，初估可提高相關產品毛利率約1至2個百分點。

全球布局方面，穎崴日前通過以228萬美元購置美國廠辦，作為長期就近服務美系客戶及組織擴編的基地。公司原本在美國即設有子公司與營運據點，此次購置廠辦，將作為未來擴大業務及技術支援的基礎，也與美國高階AI客戶持續擴大合作的方向相呼應。

穎崴昨天股東會同時全面改選九席董事，新任五席董事為王嘉煌、劉燈桂、陳紹焜、李振昆、黃欽勇（新任），獨董四席：張晉誠、李聰結、沈維寧（新任）、陳培真。