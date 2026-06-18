台積電擴大美國封測結盟 欣興、辛耘、萬潤同步吃補

台電累計虧損三千六百多億元，經濟部協調八大公股銀行辦理三千億元專案融資，並規畫運用中華郵政轉存款支應。經濟部長龔明鑫表示，台電因能源採購需大筆資金，資金需求主要在短期融通；中華郵政董事長王國材則說，中華郵政與台電並無借貸關係，不會因台電還款狀況而直接承擔風險。

2026-06-18 00:00