宏碁推演PC市場三情境

記憶體、固態硬碟（SSD）及CPU缺貨漲價持續，下半年PC產業恐持續面臨漲價困局，宏碁（2353）董事長陳俊聖昨（17）日表示，零組件漲價幅度已開始減緩，但尚未出現降價跡象。在此情況下，預期下半年PC出貨量將下滑，他形容，「這是一隻看不見的手」，將會讓市場呈現三種情境。

三三會昨天舉行例會，邀請陳俊聖以「從全球化到國際化」為題演講，陳俊聖接受媒體提問，回應PC漲價趨勢及輝達（NVIDIA）RTX Spark相關PC新品滲透率看法。

記憶體、SSD及CPU缺貨漲價態勢持續，全球PC龍頭聯想日前傳出將自7月起調漲旗下全產品線售價，勢必引發PC廠新一輪漲價行動，恐進一步打擊下半年PC需求。

針對零組件缺貨漲價對下半年PC市況影響，陳俊聖表示，目前（零組件）漲價幅度已開始減緩，不過尚未出現降價跡象。他引用經濟學之父亞當·史密斯：市場有「看不見的手」在運作的理論分析。

陳俊聖指出，下半年的PC使用者預期將分流為三類，第一類是屬於「剛性需求」的消費者，不論價格如何調漲都會出手購買，占比約達兩到三成；其次則是約占五成的客戶，這部分消費者會選擇「降配（降低規格）」，例如原先是16GB記憶體的機種調降至8GB；第三類則是會選擇「延遲採購」。

陳俊聖表示，在這樣情況下，下半年整體PC出貨量可能會下降，但由於產品平均售價（ASP）提高，整體營業額預期仍會維持在還不錯的水平。

此外，因應記憶體缺貨問題，宏碁目前庫存金額已達800多億元，為歷史新高，超過新冠疫情高峰時的600多億元水準。

此外，針對RTX Spark新品在整體PC市場滲透率，陳俊聖回應，對於有新競爭者進入PC產業，宏碁持非常樂見與期待的態度。他認為，新加入者的刺激將會為產業帶來積極的全新火花。