台積電擴大美國封測結盟 破天荒揭露與業界二哥艾克爾簽十年協議

台積電（2330）與美國最大、全球第二大半導體封測廠艾克爾（Amkor）昨（17）日宣布，雙方簽署十年期合作協議。這是台積電破天荒對外公布與合作夥伴簽下十年長約，引發關注，一般預料，兩強將攜手打造從晶圓生產到封測「美國一條龍製造」生態系。

艾克爾表示，台積電將向其採購封裝和測試服務。業界指出，台積電供應鏈眾多，但向來很低調，「從沒聽過台積電主動揭露與合作夥伴長達十年的合約。」

台積電與艾克爾合作概要

業界研判，此次台積電與艾克爾大動作宣布雙方十年合作案，透露台積電擴大延伸「美國製造」量能的企圖心。未來，艾克爾成為台積電美國先進封裝釋單對象，台積電也將打造從晶圓生產到封測「美國一條龍製造」生態系。

台積電指出，與艾克爾一直長期保持密切合作，雙方將齊力決定合作的封裝技術，例如台積電的整合型扇出（InFO）及CoWoS，以滿足共同客戶的產能需求。

台積電規劃，將採用艾克爾計劃在亞利桑那州皮奧里亞市興建的新廠提供的一站式先進封裝與測試服務支援其客戶，特別是透過台積電在鳳凰城先進晶圓製造廠生產晶片的客戶。

台積電指出，旗下位於亞利桑那州的前段晶圓製造廠與艾克爾近在咫尺的後段封測廠之間的緊密合作，將縮短整體產品的生產周期。

台積電業務開發及全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強指出，台積電在全球與艾克爾先進封裝合作悠久，相信隨著我們希望提高共同為客戶提供服務的能力，我們在美國的合作將取得成功。

艾克爾執行長恩格爾（Kevin Engel）表示，和台積電合作後，客戶可在亞利桑那州取得完整的美國本土供應鏈服務，從先進矽晶圓製造、一路到完成測試和封裝的零組件。雙方期許在美國共同成功，促進強大的夥伴關係，並將增強亞利桑那州的先進半導體封裝能力，加強和加速對美國半導體供應鏈生態系統的投資，為客戶提供從先進晶圓製造到封裝測試的完整美國供應鏈。