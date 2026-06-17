南韓大舉研發功率半導體 經濟部籲持續擴大科研預算

外媒報導，南韓擬投入5000億韓元、約新台幣百億元，研發新世代功率半導體，目標打造繼DRAM之後的下一個半導體明星產業。若觀察台灣的研發投入量能，經濟部今年編列科技專案預算為新台幣302億元。經濟部表示，在全球科技競爭日益激烈之際，台灣更應持續加大研發經費投入，以維持產業競爭優勢。

立法院經濟委員會明天將審查115年度經濟部相關預算。日前外媒報導，韓國政府將依據「超創新經濟計畫」（UIEP）為量產新世代功率半導體（PowerSemiconductor）投入高達5000億韓元的研發資金，最終規模甚至可能達到7500億韓元，足見韓國政府發展半導體的企圖心。

經濟部表示，根據經濟合作暨發展組織（OECD）統計顯示，近5年台灣整體研發投入金額不及競爭對手韓國的一半，研發支出占GDP比重亦低於韓國約1個百分點，整體研發規模亦明顯落後日本，顯示台灣在科研投資上仍有相當成長空間。

面對全球科技競爭日益激烈，經濟部強調，政府持續擴大研發資源投入，透過科技專案計畫支持產、學、研合作，推動前瞻及關鍵產業技術開發。今年科技專案預算編列新台幣302億元，年增29%；其中，攸關產業技術研發的業界科專計畫預算達100億元，年增幅高達53%，展現政府強化產業創新量能的決心，相關預算案尚待立法院審查通過。

經濟部進一步說明，在科技專案當中，近年持續透過技術司支持工研院等研究法人進行中長期技術布局，涵蓋半導體、矽光子、無人機、機器人、生醫及次世代通訊等領域，後續並透過技術移轉、A+企業創新研發淬鍊計畫補助及法人新創公司等方式，推動技術落地產業化。

經濟部強調，台灣半導體產業的成功便是長期科研投資的成果之一，以台積電為例，即是源自工研院技術移轉及衍生創業機制，近年在AI半導體發展趨勢下，也已有多家檢測及IP新創公司陸續成立。

此外，在技術司支持下，全球最大晶片製造設備供應商艾司摩爾（ASML）及記憶體大廠美光（Micron）均在台投入研發中心及先進量產工廠，並採用國內零組件供應鏈，進一步完善台灣半導體生態系。

經濟部指出，近年技術司也透過A+研發補助計畫，吸引包括輝達（NVIDIA）等國際科技大廠在台設立研發中心及總部，而產發署也推動先進封裝設備國產化，協助傳統產業跨足台積電CoWoS先進封裝供應鏈，擴大AI產業商機。

經濟部認為，這些成果均顯示科研預算投入已逐步轉化為產業競爭力與經濟成長動能，未來仍應持續加大研發經費投入，以強化台灣在全球科技產業鏈中的關鍵地位。