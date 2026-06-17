聽新聞
0:00 / 0:00
台積電中科新廠一期廠房 市府：將如期進場裝機
有關台積電中科新廠工程進度，台中市政府經濟發展局今天表示，目前第一期廠房工程進度良好，預計如期進場裝機，至於第二期工程也已進入基樁及回填階段。
中科管理局於去年6月完成中科「擴二計畫」土地點交作業，交給台積電規劃新廠，並於去年11月啟動基樁工程，市府今天透過新聞稿表示，經發局長張峯源昨天偕同台積電團隊前往中科新廠工地了解建廠進度。
經發局說明，目前第一期廠房工程進度良好，預計如期進場裝機，第二期工程也已進入基樁及回填階段。市府持續透過單一窗口機制協助企業辦理各項行政程序，並協助施工期間停車需求等臨時設施規劃，全力支持重大投資案順利推動。
張峯源表示，台積電在台投資計畫均依既定時程推動，雖去年因公共工程滯洪池施工較為複雜，影響整體工進度約2個月，但後續透過土方回填、灌漿等不影響周邊安寧的工項安排夜間施工，已逐步追回進度，朝原定期程穩健推進。
張峯源指出，台積電於會勘時表示，未來施工人力將持續增加。市府也將持續協助施工期間停車需求及重大臨時性設施相關行政程序，提供完善投資服務，協助企業如期如質完成最先進製程晶圓廠建設。
經發局表示，台積電新廠施工期間持續落實環境保護及工地安全措施，包括鋪設防塵綠網、執行道路洗掃作業、設置剛性施工路面及空氣品質監測設備，即時掌握環境狀況並加強揚塵抑制；同時針對鄰近廠區提供玻璃清洗等敦親睦鄰措施，降低施工對周邊環境影響。
此外，因應夏季高溫作業需求，經發局指出，施工團隊也透過工具箱會議、定時補充水分及熱危害預防措施，加強職業安全管理，兼顧工程品質與勞工安全。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 WWDC 2026看這篇就懂！3分鐘掌握Apple最重要3大更新亮點
📢 WWDC 2026除了AI…iOS 27還有7大寶藏功能：鬧鐘音量終於獨立
📢iPhone Fold「最清楚」實機照曝光！蘋果摺疊機改護照式大小、剩1種顏色
📢 LINE免費貼圖7款！日文諧音哏「鼠咪嗎誰」必用 吉娃娃配GUCCI超迷因
📢小米空氣淨化器6開箱！過濾細菌、病毒、甲醛汙染源 過敏族殺菌高CP
📢 舊Apple Watch真的要丟了！Watch OS 27完整支援名單 連旗艦款都說掰掰
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。