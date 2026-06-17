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台積電中科新廠一期廠房 市府：將如期進場裝機

中央社／ 台中17日電
有關台積電中科新廠工程進度，台中市經發局表示，目前第一期廠房工程進度良好，預計如期進場裝機，至於第二期工程也已進入基樁及回填階段。圖／中市經發局提供
有關台積電中科新廠工程進度，台中市經發局表示，目前第一期廠房工程進度良好，預計如期進場裝機，至於第二期工程也已進入基樁及回填階段。圖／中市經發局提供

有關台積電中科新廠工程進度，台中市政府經濟發展局今天表示，目前第一期廠房工程進度良好，預計如期進場裝機，至於第二期工程也已進入基樁及回填階段。

中科管理局於去年6月完成中科「擴二計畫」土地點交作業，交給台積電規劃新廠，並於去年11月啟動基樁工程，市府今天透過新聞稿表示，經發局長張峯源昨天偕同台積電團隊前往中科新廠工地了解建廠進度。

經發局說明，目前第一期廠房工程進度良好，預計如期進場裝機，第二期工程也已進入基樁及回填階段。市府持續透過單一窗口機制協助企業辦理各項行政程序，並協助施工期間停車需求等臨時設施規劃，全力支持重大投資案順利推動。

張峯源表示，台積電在台投資計畫均依既定時程推動，雖去年因公共工程滯洪池施工較為複雜，影響整體工進度約2個月，但後續透過土方回填、灌漿等不影響周邊安寧的工項安排夜間施工，已逐步追回進度，朝原定期程穩健推進。

張峯源指出，台積電於會勘時表示，未來施工人力將持續增加。市府也將持續協助施工期間停車需求及重大臨時性設施相關行政程序，提供完善投資服務，協助企業如期如質完成最先進製程晶圓廠建設。

經發局表示，台積電新廠施工期間持續落實環境保護及工地安全措施，包括鋪設防塵綠網、執行道路洗掃作業、設置剛性施工路面及空氣品質監測設備，即時掌握環境狀況並加強揚塵抑制；同時針對鄰近廠區提供玻璃清洗等敦親睦鄰措施，降低施工對周邊環境影響。

此外，因應夏季高溫作業需求，經發局指出，施工團隊也透過工具箱會議、定時補充水分及熱危害預防措施，加強職業安全管理，兼顧工程品質與勞工安全。

台積電 中科 土地

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