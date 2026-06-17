半導體先進製程重要推手 汎銓科技三度擴大投資

投資台灣事務所17日通過4家企業擴大投資台灣，包含第三度申請根留方案擴大投資的汎銓科技，以及隆陽汽車、至笙企業、宅興實業。總計目前「投資台灣三大方案」已吸引1,771家企業投資約2兆6,904億元，預估創造16萬7,058個本國就業機會；後續尚有25家企業排隊待審。

汎銓科技深耕半導體技術服務逾二十年，為半導體產業鏈中高階材料分析與故障分析關鍵服務提供者，是全球半導體廠商推進先進製程的重要合作夥伴，近年亦積極發展矽光子領域業務，可提供自研發至量產驗證之技術服務。

投資台灣事務所指出，本次汎銓科技預計於新竹廠區、台元廠區及南科廠區增設產線，購置先進分析設備，並導入AI技術，全面精進生產流程、檢測業務及客戶服務，整體投資金額約15億元，可新增100名本國就業機會，助汎銓科技提高研發分析量能與擴充產能，加速我國半導體產業發展先進製程及培育相關研發人才。

隆陽汽車為本田汽車（HONDA）高屏地區經銷商，主要從事HONDA汽車及大型重型機車的銷售與售後維修服務。投資台灣事務所指出，隆陽汽車規劃於高雄市鳳山區建置新營運據點，並添購試驗設備及分析儀器，預計投資金額約5.1億元，可新增35名本國就業機會，本次投資有助於強化隆陽汽車整體服務與銷售能量，進一步提升營運規模，創造穩健成長動能。

至笙企業專精於塑膠模具及射出成型領域，具備產品研發、模具設計、製造及組裝一貫化能力，主要產品包括單板滑雪板固定器及機械護膝護腕。投資台灣事務所表示，為因應全球滑雪用品及越野騎行護具需求持續成長，至笙企業規劃投資4億元，於台中市太平區興建新廠擴大產能，將新增12名本國就業機會。本次投資將有助於至笙企業強化自動化生產與數位管理能力，提升產品品質與穩定交期，並鞏固台灣於全球滑雪固定器與相關運動用品產業鏈關鍵地位。

業工業過濾大廠宅興實業具備，從濾材研發到組裝的一條龍技術，產品涵蓋空氣、機油、油氣分離及有毒氣體過濾器等，廣泛應用於重車與工業機械，長年行銷歐美日市場。投資台灣事務所表示，為因應全球市場需求，專宅興實業宣布斥資數億元於彰化縣大村鄉擴建全新智慧廠房，預計將新增47個在地就業機會，全面推動企業升級。

投資台灣事務所指出，目前「根留台灣企業加速投資行動方案」有222家企業投資約6,166億元，創造2萬9,019個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」已吸引1,196家企業投資約6,129億元，帶來4萬1,961個就業機會。