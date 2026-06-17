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鴻海深化與波蘭合作 電動車與半導體將輸出海外

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海（2317）電動車與半導體布局再下一城，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在波蘭當地時間16日表示，預計在今年秋季完成與鴻海及台灣夥伴的最終談判，雙方將在波蘭打造電動車生產基地，且同時也會推進半導體投資計畫。路透
鴻海（2317）電動車與半導體布局再下一城，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在波蘭當地時間16日表示，預計在今年秋季完成與鴻海及台灣夥伴的最終談判，雙方將在波蘭打造電動車生產基地，且同時也會推進半導體投資計畫。路透

鴻海（2317）電動車半導體布局再下一城，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在波蘭當地時間16日表示，預計在今年秋季完成與鴻海及台灣夥伴的最終談判，雙方將在波蘭打造電動車生產基地，且同時也會推進半導體投資計畫。

圖斯克指出，波蘭國營電動車公司 ElectroMobility Poland S.A.（EMP）正與鴻海及台灣合作夥伴進行最後協商，預計秋季簽署正式合約，在波蘭南部亞沃日諾（Jaworzno）建立大型電動車生產樞紐；同時，波蘭也正與鴻海合作推動半導體投資計畫，預計在下西里西亞省（Lower Silesia）的緬基尼亞（Miekinia）建立半導體工廠，目前相關談判也已進入尾聲。

鴻海自2000年開始布局歐洲，並從捷克、匈牙利、斯洛伐克等製造據點出發，逐步擴展至法國與波蘭等地。集團近年以 Build-Operate-Localize（建設、營運、在地化）模式，強化在歐洲的技術合作、產業鏈整合與在地製造能力。

鴻海 波蘭 電動車 半導體

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