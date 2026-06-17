14日起Meta誤封帳號…數發部與公司高層交涉、近九成帳號已復權

數位發展部17日表示，Meta 公司自 14 日深夜起因執行年齡驗證機制發生技術問題，導致全球 Facebook、 Instagram、Threads 使用者皆發生帳號遭誤封情形，數發部為保障台灣用戶權益，要求 Meta 公司應對誤封帳號「主動偵測、主動復權」，以簡化復權程序、減少用戶各自申請的不便，經與 Meta 公司高層直接交涉後，Meta 公司承諾即日起依數發部提議方式辦理。根據數發部所掌握之通報數據，截至今日下午4時，已有近9成遭誤封帳號依此方式復權。

數發部指出，澳洲於2025年 12 月率全球之先，對未滿 16 歲的青少年實施社群媒體使用禁令，英國日前也宣布計畫跟進此一措施。Meta 為因應保護兒少需求，於今年 5 月起推出全球性青少年網路安全措施與年齡驗證機制，主動辨識未滿 13 歲用戶，卻因技術問題，造成全球用戶不分區域或族群遭到系統誤判而停權。

數發部強調，本部肯定保護兒少網路安全之理念，但用戶不應該承擔 Meta 公司技術不完備的代價與行政成本，15 日上午起即主動要求 Meta 台灣公司快速協助停權帳號之復權作業。經數發部與 Meta 公司高層直接交涉後，Meta 公司承諾對誤封帳號進行「主動偵測、主動復權」措施，將主動盤點偵測此波誤封帳號並進行復權；同時也保留既有申訴管道，若用戶發現尚未復權，仍可循既有管道進行申訴。

數發部說明，推估目前台灣應有超過 200 個媒體機構與不分黨派公眾人物，以及數千個民眾帳號曾遭誤封，部分帳號因平日廣受關注，易遭有心人士濫用檢舉功能，因此被系統優先誤判停權。遭誤判帳號現已陸續解封，媒體方面包括中央通訊社、公共電視、民視，公眾人士方面包括前總統陳水扁、民進黨前立委陳柏惟、國民黨新北市長參選人李四川、國民黨青年團、民眾黨前主席柯文哲、民眾黨台北市議員黃瀞瑩等多個帳號都已復權。但本部也注意到近日仍有新增誤封帳號，且有部分帳號在復權後又再度被系統誤判封鎖，對此 Meta 公司也表示，經全力搶修後已初步修復這項技術錯誤。

此外，對於已知遭誤封的媒體機構與公眾人士，數發部已彙整近百人的相關名單，要求 Meta 於今日下午 6 時前完成解封。數發部將持續關注此事發展，要求 Meta 公司保障國人使用權利，同時也應檢討現行的年齡驗證機制與技術工具，避免類似誤判再次發生。