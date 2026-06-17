數產署祭免費AI算力資源 2026年即日起開放申請

為加速人工智慧（AI）技術創新與產業應用，數位發展部數位產業署宣布，2026年度AI算力平台即日起開放申請至10月30日止，提供符合資格的AI新創團隊及資訊服務業者免費算力資源，協助企業進行模型訓練、推論驗證與應用開發，加速技術商品化與市場落地。

數產署表示，今年度AI算力平台採全程線上申請，申請費用全免，並採隨到隨收、批次審查機制，企業可依研發進度隨時提出申請，不受固定收件期間限制。獲核定業者可取得3個月算力使用期限，並可依需求再次申請，相較前一年度提供更充裕的開發時間。

為提升企業導入便利性，平台今年新增Gemma 4、Magistral等最新大型語言模型，同時導入No-code開發環境，業者無須撰寫程式碼，即可利用平台既有模型架構並上傳資料進行訓練，降低AI開發門檻。

除提供算力資源外，數產署也規劃技術說明會及不定期教育訓練，協助業者掌握平台操作與模型開發技巧。入選團隊未來也可優先銜接「加強投資AI新創實施方案」，取得募資輔導、專家諮詢及投資媒合等資源，強化新創成長動能。

數產署指出，為協助企業了解申請流程與平台功能，6月將舉辦3場說明會，包括兩場線上場次及一場實體活動。其中，6月25日於台北張榮發國際會議中心舉辦的實體說明會，將邀請歷屆獲選業者及專家委員，以產品化實戰經驗為主題進行案例分享。

數產署表示，透過「數位產業跨域軟體基盤暨數位服務躍升計畫」持續提供算力支援，截至2025年底，已協助186家AI新創團隊及資訊服務業者使用平台資源，累計開發至少266項AI模型及創新應用服務。

數產署強調，面對全球AI技術快速發展，政府將持續透過算力資源挹注與產業輔導機制，協助台灣企業掌握AI發展契機，加速技術創新與商業化應用，為台灣數位經濟成長注入新動能。

依數產署規劃，申請期間自即日起至2026年10月30日晚間11時59分截止，申請對象為依法登記成立、營業項目屬軟體出版、電腦程式設計與資訊服務、第三方支付服務等相關產業之國內企業，並須使用工商憑證完成線上申請程序。