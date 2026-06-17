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英特爾宣布18AP已進入風險性試產 瞄準承接蘋果晶片訂單推進一大步

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
英特爾宣布最先進製程18A-P進入風險試產階段。（歐新社）
英特爾宣布最先進製程18A-P進入風險試產階段。（歐新社）

英特爾今（17 ）日於2026年VLSI（超大型積體電路）研討會上，公布英特爾晶圓代工Intel Foundry ）最新工藝藍圖與長期投資的進展，並宣布英特爾晶圓代工（ Intel Foundry ）最新過程藍圖與長期投資的進展，其中備受關注的英特爾18A強化版18AP已正式進入風險性試產。

由於Intel 18A及18AP是英特爾承接客戶委託代工的埃米級主力製程之一，雖然英特爾未宣布有多少廠商會導入18AP製程進行產品設計定案（Tape-out)，市場推測目標還是瞄準美系最大手機品牌廠蘋果和有意自行開發AI晶片廠。

執行英特爾副總裁兼英特爾晶圓代工總經理Naga Chandrasekaran表示：「我們在VLSI研討會所分享的最新進展，向客戶及合作夥伴再次開展英特爾長期事業推進過程創新的承諾。我們去年許多工作需要持續推進，但很高興能無意分享英特爾18AP以及更長期研發計劃的重要進展。」

英特爾也在VLSI研討會上，特別說明18AP的技術突破，包括穿透電最佳晶體、互連技術以及設計技術良好化（設計技術協同優化，DTCO ），英特爾並強調將持續提升Intel 18AP製造製程在執行、功耗及設計上的整體優勢 。

英特爾表示，Intel 18AP在相同的功耗下，可提升9%效能表現；或在相同的情況下可降低最高18%的功耗，同時具備更優異的的設計彈性。

英特爾並強調Intel 18AP配備最新的Power Boost技術，採用全新的雙接點（雙接觸）及低電阻電晶體設計，在相同的電容下提升驅動電流，進一步提高工作頻率。

另外，透過材料與設計創新，可提升20%~40%的結論；透過幾何結構與材料優化，將晶片層間垂直互連通孔（Via ）電阻降低10%~30% ，提升訊號傳輸效率；透過PMOS架構工程提升載子遷移率（ Mobility ），透過電晶體讓電流更高的效率；也提供全新低功耗及高效能電晶體選項，滿足不同的產品設計需求。

此外Intel 18AP與Intel 18A設計規則完全相容，可直接沿用其他IP與設計流程，加速產品開發；與Intel 18A相同，Intel 18A-P提供180納米與160納米兩種標準元件高度，以及50納米的接觸式多晶矽閘極間距（Contacted Poly Pitch ）。

晶圓代工 英特爾 Intel

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