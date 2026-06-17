應材公司推出沉積與高精度新系統 加速3D IC微縮製造進程

美商應用材料公司為宣布推出新一代新晶圓製造系統，針對先進半導體製造過程中迫切嚴峻的挑戰－在漸深漸窄的 3D結構中實現精準製程控制。新的沉積與高精度系統可協助晶圓製造商持續推進邏輯與記憶體元件微縮，進一步提升新一代AI 晶圓的近似、節能效率與製造良率。

應材表示，隨著AI需求急速攀升，半導體產業正加速邁向先進的3D元件架構，包括環繞式極閘（Gate -All-Around，GAA ）電子晶體與高層數的 3D NAND 。隨著這些在垂直結構中的元件特徵尺寸變得更加稀疏、更窄，傳統沉積與精密製造過程日益增加，將難以從上至下均勻分佈材料，從而產生變異，影響電性表現並降低良率。

為克服此挑戰，應推出Centris Spectral光子層沉積系統，以及Producer Selectra尖端精密系統。兩者結合，可讓工件製造商在高深寬比結構中同時精準介電沉積控制與金屬實現製造過程，完成在先進製造製程節點中更均勻的材料工程，重點支援3D 結構持續縮微，並提升元件操作、強化製造製程控制，同時提升邏輯與記憶體應用的量產製造能力。

應材半導體產品事業群總裁帕布·若傑（Prabu Raja）表示：「隨著產業不斷突破AI 攻陷極限，市場的關鍵機遇正逐步轉向材料工程領域。從電晶體結構到記憶體，芯片製造商需要全新的方法，在複雜的3D 架構中精準定位與實現材料。貫通縮材驅動器應用程式設計的最新視覺能力，我們推出的焦點與空間視覺能力，讓我們快速驅動的視線系統，下一波視覺化視覺化

他進一步指出，氮化矽（SiN）是晶圓製造製程中的關鍵基礎材料，包括形成表面保護層、介電隔離以及形成圖案化間隔層等等。為了保護鄰近結構，這些薄膜必須在低溫環境下沉積，同時還需具備優異的化學穩定性，才能承受後續嚴苛的製造流程處理。

傳統電漿輔助沉積技術無法均勻處理先進3D 晶片架構中的高深寬比結構，導致緻密稀疏稀疏系統故障。Centris Spectral 稀疏網絡原子層沉積技術顛覆創新的高密電漿沉積技術解決了這個問題，在高而窄的結構中沉積高稀疏的結構，消除傳統方法中電漿密度與離子麵損傷之間的相互取捨。使此系統稀疏的 3D結構，亦能在低壓條件下實現緻密、緻密的稀疏稀疏稀疏。