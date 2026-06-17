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叡揚資訊以RAG機制導入權限判斷 提升企業AI場景應用

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

資訊服務廠叡揚（6752）資訊針對企業導入AI，將強化在知識管理AI應用中，主要透過檢索增強生成（RAG）機制導入權限判斷，讓使用者無法透過AI查詢到原本無權取得的資料，讓RAG既能降低幻覺風險，也能在企業場景中落實資料邊界與權限隔離。

當企業管理層要求導入人工智慧（AI）提高生產力，第一線團隊最常遇到的困難，往往並非技術選型，而是難以判斷AI應該放進哪一段作業流程。許多組織已經開始使用生成式人工智慧（GenAI）處理摘要、翻譯與文件草擬，但若要讓AI成為可長期維運、可稽核、可控風險的企業能力，仍須回到流程、資料、權限與責任歸屬。

叡揚資訊副總經理符文藻表示，企業導入AI時，常見情境是高階主管提出提升生產力的方向，後續執行團隊卻不清楚由哪個環節切入。較可行的做法，是先建立基礎認知與內部訓練，再由業務單位盤點痛點，挑選成功率較高的題目進行概念驗證。

符文藻以公文系統為例指出，早期E化先把紙本公文流轉流程記錄下來，待流程化成熟後，再導入內容數位化、線上簽核、不可否認性與防竄改等機制。AI化同樣建立在流程化與數位化累積之上；若缺乏可用資料，AI很難產生實際價值。

當AI進入企業知識管理場景，核心難題往往落在資料品質、版本控管、權限切分與可追溯性。符文藻指出，企業知識管理系統中的同一份文件可能有多個版本，若未做好版本控管，大型語言模型取得的資料可能是舊版內容，輸出結果自然會發生錯誤。模型此時依據企業提供的資料產生答案，責任仍會回到資料治理與系統設計。

在權限控管方面，企業知識庫與個人文件管理完全不同。不同部門、職級與角色所能存取的資料各不相同，AI問答系統也必須遵守同樣的授權邏輯。符文藻表示，叡揚在知識管理AI應用中，主要透過檢索增強生成（RAG）機制導入權限判斷，讓使用者無法透過AI查詢到原本無權取得的資料。這表示RAG既能降低幻覺風險，也能在企業場景中落實資料邊界與權限隔離。

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