快訊

午後雷雨狂炸！氣象署發布13縣市豪大雨特報 新北國家警報響

雷雨當空擾航班！松山機場暫停地面作業 部分班次恐延誤

年虧達3億創歷年新高？華視不忍了 怒發聲明財務狀況全說了

聽新聞
0:00 / 0:00

CSP自研ASIC浪潮加速MLCC規格集中 下半年高階特規品恐結構性短缺

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

根據TrendForce最新MLCC產業研究，隨著全球雲端服務供應商（CSP）AI軍備競賽持續升溫，自研ASIC加速器平台大量採用小尺寸、高容值、耐高溫的高階特規MLCC，需求結構正快速向少數頂規品項集中，惟因供應商擴產速度落後，2026年下半年結構性短缺風險不容小覷。

TrendForce表示，次世代AI加速平台在量產最終驗證階段（Final Qualification）設計變更頻繁，造成高階MLCC用量大幅上修。如AMD於MI450驗證期間以MLCC取代BOM（物料清單）中所有鋁電解電容與鉭電容，47µF 2.5V X6S 0402用量因此從每板1,440顆暴增至10,544顆，增幅高達632%；NVIDIA Vera Rubin平台對100µF 4V X6S 0805需求亦提高，從每板320顆上調至500顆。進入2026下半年，Google TPU V8t/i、AWS Trainium4、Meta MTIA 400/450等重量級ASIC平台相繼放量，MLCC需求將進入高峰。

然而，供給擴張明顯跟不上需求爆發。儘管Murata 2025年底率先量產47µF 2.5V X6S 0402及100µF 2.5V X6S 0603等高規新品，SEMCO緊接於隔年3月放量，Taiyo Yuden、Kyocera相繼跟進，惟此類規格技術門檻極高，各家良率仍面臨嚴峻考驗，有效產能受限。Murata出雲新廠全速放量亦預計要到2027年，難以及時支援本輪需求高峰。

目前供需緊繃訊號已浮現，日韓指標廠BB Ratio（訂單出貨）比自2026年4月起逐月遞增，部分高容值X6S品項交期從八周拉長至二十周。已簽訂長期供貨協議（LTA）的一線CSP將優先獲得產能保障，尚未完成鎖料的ODM與系統廠恐面臨現貨溢價與交期延誤的雙重壓力。多股需求力道預計於第3季末至第4季初交匯集中，高階MLCC供應缺口恐從隱性風險轉為實質短缺。ODM廠商應積極推進第3季策略性備料，提高安全庫存水位，以因應第4季供貨衝擊。

AMD

延伸閱讀

國巨漲停逼近千元！AI 伺服器掀被動元件搶貨潮 「這幾檔」率先創高

2026下半年結構性缺貨 將帶動NOR Flash、SLC NAND價格持續上漲

祥碩大舉擴編新竹團隊進軍AI伺服器戰場 高通ASIC已有第二案

玻璃基板概念全線爆發 台積電CoPoS量產預期點燃A股產業鏈

相關新聞

Space X上市被說史上最大龐氏騙局 為何投資人爭相投入？謝金河揭關鍵

面對價值重新定價的新時代！台灣董事恊會的蔡鴻青先生最近又提出一套新理論，他提到台股市值逾5兆美元，但一個市場兩個世界，有六成的企業面臨市值衰退與獲利衰退的壓力，他點出問題，但這個現象和他在2020年前後提出台積電「一個人的武林」如出一轍，台積電迄今依然壯大，但是很多人沒有看到台積電背後龐大的供應鏈。

SpaceX掛牌首日市值衝2.1兆美元！吳宗信拆「中國喊射20萬顆衛星」真實目的

世界首富馬斯克（Elon Musk）創辦的SpaceX（SPCX），周五（6/12）以每股135美元正式掛牌上市，首日收盤價達160.95 美元，總市值衝上2.1兆美元。

CSP 自研 ASIC 浪潮加速 MLCC規格集中 下半年高階特規品恐結構性短缺

根據TrendForce最新MLCC產業研究，隨著全球雲端服務供應商（CSP）AI軍備競賽持續升溫，自研ASIC加速器平台大量採用小尺寸、高容值、耐高溫的高階特規MLCC，需求結構正快速向少數頂規品項集中，惟因供應商擴產速度落後，2026年下半年結構性短缺風險不容小覷。

搶進先進封裝關鍵節點 台馬攜手布局 AI 供應鏈新商機

隨著人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）快速發展，先進封裝已成為推動半導體產業升級的關鍵技術，全球供應鏈亦加速區域化布局。馬來西亞憑藉成熟封裝測試基礎及《國家半導體戰略（NSS）》推動，逐漸成為全球半導體供應鏈的重要據點。2025年台馬雙邊貿易額創下2,330億馬幣（約574億美元）歷史新高，顯示雙方產業合作日益緊密。面對AI帶動的新商機，台馬兩地在技術、製造及供應鏈方面具高度互補優勢，未來合作發展潛力可期。

穎崴董座：美中高階 AI 客戶已下可觀訂單 潛在大客戶驗證順利

半導體測試介面廠穎崴（6515）董事長王嘉煌17日於股東會後受訪表示，隨高階AI晶片測試需求持續升溫，目前美國及中國大陸均有相關客戶與公司合作，其中部分客戶已確定給予穎崴「很可觀的訂單」；另有部分潛在大客戶仍在開發，相關工程驗證進展也相當順利。

穎崴股東會／拍板配息50元 創掛牌新高配發率106.5%

半導體測試介面大廠穎崴（6515）17日上午於高雄楠梓科技產業園區莊敬堂舉行2026年股東常會，由穎崴科技董事長王嘉煌主持，會中通過2025年度財務報告，並承認2025年度營業報告書及財務報表、決議配發現金股利案等議案，其中每股配發現金股利50元，配發金額為掛牌以來最高，股利配發率達106.5%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。