CSP自研ASIC浪潮加速MLCC規格集中 下半年高階特規品恐結構性短缺
根據TrendForce最新MLCC產業研究，隨著全球雲端服務供應商（CSP）AI軍備競賽持續升溫，自研ASIC加速器平台大量採用小尺寸、高容值、耐高溫的高階特規MLCC，需求結構正快速向少數頂規品項集中，惟因供應商擴產速度落後，2026年下半年結構性短缺風險不容小覷。
TrendForce表示，次世代AI加速平台在量產最終驗證階段（Final Qualification）設計變更頻繁，造成高階MLCC用量大幅上修。如AMD於MI450驗證期間以MLCC取代BOM（物料清單）中所有鋁電解電容與鉭電容，47µF 2.5V X6S 0402用量因此從每板1,440顆暴增至10,544顆，增幅高達632%；NVIDIA Vera Rubin平台對100µF 4V X6S 0805需求亦提高，從每板320顆上調至500顆。進入2026下半年，Google TPU V8t/i、AWS Trainium4、Meta MTIA 400/450等重量級ASIC平台相繼放量，MLCC需求將進入高峰。
然而，供給擴張明顯跟不上需求爆發。儘管Murata 2025年底率先量產47µF 2.5V X6S 0402及100µF 2.5V X6S 0603等高規新品，SEMCO緊接於隔年3月放量，Taiyo Yuden、Kyocera相繼跟進，惟此類規格技術門檻極高，各家良率仍面臨嚴峻考驗，有效產能受限。Murata出雲新廠全速放量亦預計要到2027年，難以及時支援本輪需求高峰。
目前供需緊繃訊號已浮現，日韓指標廠BB Ratio（訂單出貨）比自2026年4月起逐月遞增，部分高容值X6S品項交期從八周拉長至二十周。已簽訂長期供貨協議（LTA）的一線CSP將優先獲得產能保障，尚未完成鎖料的ODM與系統廠恐面臨現貨溢價與交期延誤的雙重壓力。多股需求力道預計於第3季末至第4季初交匯集中，高階MLCC供應缺口恐從隱性風險轉為實質短缺。ODM廠商應積極推進第3季策略性備料，提高安全庫存水位，以因應第4季供貨衝擊。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 WWDC 2026看這篇就懂！3分鐘掌握Apple最重要3大更新亮點
📢 WWDC 2026除了AI…iOS 27還有7大寶藏功能：鬧鐘音量終於獨立
📢iPhone Fold「最清楚」實機照曝光！蘋果摺疊機改護照式大小、剩1種顏色
📢 LINE免費貼圖7款！日文諧音哏「鼠咪嗎誰」必用 吉娃娃配GUCCI超迷因
📢小米空氣淨化器6開箱！過濾細菌、病毒、甲醛汙染源 過敏族殺菌高CP
📢 舊Apple Watch真的要丟了！Watch OS 27完整支援名單 連旗艦款都說掰掰
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。