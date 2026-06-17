搶進先進封裝關鍵節點 台馬攜手布局AI供應鏈新商機

隨著人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）快速發展，先進封裝已成為推動半導體產業升級的關鍵技術，全球供應鏈亦加速區域化布局。馬來西亞憑藉成熟封裝測試基礎及《國家半導體戰略（NSS）》推動，逐漸成為全球半導體供應鏈的重要據點。2025年台馬雙邊貿易額創下2,330億馬幣（約574億美元）歷史新高，顯示雙方產業合作日益緊密。面對AI帶動的新商機，台馬兩地在技術、製造及供應鏈方面具高度互補優勢，未來合作發展潛力可期。

為協助臺灣設備與零組件業者掌握東南亞市場趨勢及供應鏈合作契機，由財團法人精密機械研究發展中心（PMC）與台灣電子製造設備工業同業公會（TEEIA）共同辦理的「搶進先進封裝關鍵節點：2026 SEMICON SEA馬來西亞供應鏈商機分享會」，於6月16日在臺北世貿一館舉行，吸引80多位來自半導體設備、精密加工、自動化及電子製造相關產業代表熱烈參與，共同探討馬來西亞半導體產業發展與海外布局機會。

本次活動特別邀請馬來西亞投資發展局（MIDA）詹麗仙投資專員，分享馬來西亞高科技產業政策與最新投資獎勵架構，Eco World高級經理羅民翰則介紹馬來西亞高科技園區發展及AI資料中心建設趨勢。工研院產科國際所張雯琪研究經理也帶來2026 SEMICON SEA展會第一手觀察，剖析東南亞先進封裝產業發展趨勢與市場商機。

此外，活動也邀請台華精技股份有限公司副總經理莊忠益及凌嘉科技股份有限公司業務總監陳威全，從工具機跨足半導體設備製造，以及半導體設備業者拓展東南亞市場的實務經驗出發，分享企業轉型升級、海外布局及在地化經營策略，提供與會業者寶貴的市場拓展經驗與合作模式參考。

PMC副理楊博丞表示，全球半導體設備市場持續成長，先進封裝與測試設備更是最具發展潛力的領域之一。馬來西亞正逐步從傳統封測基地升級為先進封裝與IC設計重鎮，成為全球供應鏈區域化布局的重要節點。期盼透過本次活動促進臺馬產業交流，協助業者掌握市場脈動與海外發展契機，並藉由SEMICON SEA平台深化國際合作，共同切入AI與先進封裝供應鏈，開創臺灣設備產業下一波成長動能。

未來PMC及TEEIA將持續攜手推動智慧機械與半導體設備產業國際拓銷，透過展覽、商機媒合及產業交流等多元方式，協助臺灣業者鏈結全球市場，提升國際競爭力，共同掌握東南亞半導體產業快速成長所帶來的新契機。