穎崴董座：美中高階AI客戶已下可觀訂單 潛在大客戶驗證順利

半導體測試介面廠穎崴（6515）董事長王嘉煌17日於股東會後受訪表示，隨高階AI晶片測試需求持續升溫，目前美國及中國大陸均有相關客戶與公司合作，其中部分客戶已確定給予穎崴「很可觀的訂單」；另有部分潛在大客戶仍在開發，相關工程驗證進展也相當順利。

王嘉煌指出，穎崴目前訂單能見度約五至六個月，是公司過去未曾出現過的情況。隨產能持續擴充，現階段營運重點在於提高每月出貨量，營收也可望隨之成長；對於今年各季及後續產品線、客戶群與訂單表現，公司抱持審慎樂觀看法。

在產品布局方面，王嘉煌表示，高階同軸測試座（Coaxial Socket）預期仍可維持穩定毛利率；探針卡及MEMS探針卡則隨產品分階段發展，公司希望毛利率維持在不錯的水準。

穎崴先前已揭露，今年底自製探針產能目標達900萬支。王嘉煌此次進一步說明，探針自製可節省部分成本，隨需求量及自製規模增加，預估可為相關產品毛利率帶來約1至2個百分點貢獻。

至於市場關注的Hyper Socket，穎崴先前設定今年底營收占比朝5%邁進。王嘉煌表示，隨先進封裝持續朝大尺寸、高腳數發展，加上高速、高頻測試需求增加，Hyper Socket目前市場反應及工程驗證進展均相當不錯，預期後續可望對營收帶來正面貢獻。

王嘉煌指出，除共同封裝光學（CPO）相關應用外，目前部分高階晶片封裝接點數已超過一、兩萬個Pin，測試環節也逐漸出現瓶頸，公司希望透過Hyper Socket解決相關問題，掌握高腳數、高速及高頻測試需求。談到本季獲利展望，他表示，隨公司營收增加，「EPS應該也會不錯」。

此外，針對同業已有客戶透過預付款提前鎖定產能，穎崴回應，公司目前沒有類似案例，也不會採取預付款鎖定產能的作法。