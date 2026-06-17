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海華搶吃AI推論商機全年拚成長 鄭光志：布局光通訊看3條件

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
海華科技董事長程建中及總經理鄭光志。王郁倫攝影
海華科技董事長程建中及總經理鄭光志。王郁倫攝影

海華科技轉型策略奏效，2025年業績創歷史新高，是PC及遊戲機一線WiFi模組供應大廠，總經理鄭光志指出，今年下半PC挑戰較高，但正積極布局無人機、VR/AR、機器人、印表機及車用/工業用領域，全年仍期望業績正成長，至於外傳海華將跨入光通訊業務，他表示會考慮3條件還在評估研究期。

和碩集團旗下模組廠海華科技專注WiFi通訊模組及影像模組，其中WiFi模組業務年出貨1.38億顆，在筆電市占率達49%，為全球最大筆電無線模組廠，影像模組在筆電市占率也超過5%，除筆電外，海華也取得美日兩大遊戲機廠供貨權，供貨量逼近5成，特別是被視為地端AI 推論運算系統得DGX Spark及RTX Spark主機，海華也是獨家供貨WiFi模組者，另外，在IOT及車用等領域也有布局。

鄭光志指出，公司正積極將標準共用模組的商業模式拓展至無人機、VR/AR、機器人、印表機及車用/工業用領域，並希望能推動無人機通訊模組成為業界的默契標準，他解釋，這概念類似PC產業的「標準共用模組」，以無人機通訊模組為例，業界有默契在硬體Pin腳的規格相容，若建立業界的默契標準，吸引更多同業加入，讓客戶零件能夠互相替換，可望共同把市場做大。

他指出，物聯網（IoT）業務包含AR/VR應用、另外也有車用、印表機以及工業用設備（如機器人、搬運車、冷氣機）等布局，長期希望非PC及遊戲機的業務比例提升。

不過，目前海華無線模組出貨比例仍以筆電及PC類業務最高，鄭光志指出，今年市場受到心裡預期效應提前拉貨，首季表現比較好，但因資源向AI伺服器集中，後續市場面臨缺料及漲價等問題，預期整體上半年會比去年同期好，但也因為訂單提前消化，第2季度末到第3～4季度需求恐未必如首季旺盛，下半年可能衰退15%，期待非X86類筆電業績表現可以稍微抵銷X86處理器吃緊效應。

外傳海華也將跨入光通訊模組業務，對此鄭光志態度保守謹慎，他表示，對於與 AI 伺服器密切相關的光通訊模組（如 800G、1.6T、3.2T），海華目前仍處於審慎評估與研究階段。

他指出，由於相關半導體製程與測試設備投資極度昂貴，且技術更迭快速，海華不希望盲目投入殺價競爭，故是否能確認有穩固的商業模式、取得原廠支持或大型 CSP（雲端服務業者）採用，並能與母公司和碩的 AI 伺服器布局相輔相成，具備上述條件才會推進。

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