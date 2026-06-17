華研規劃成立AI音樂部門 何燕玲：可應用於創作

AI技術快速發展，華研音樂總經理何燕玲表示，規劃成立AI音樂部門，時間點可能落在今年或明年，希望透過AI提升創作與製作效率；不過她強調，AI是工具而非取代人，音樂最重要的價值仍在於陪伴、共鳴與情感交流，這是AI難以取代之處。

華研音樂今天召開股東會。何燕玲接受中央社記者採訪時表示，AI已成為音樂產業不可忽視的工具，華研對AI抱持開放態度，希望善用AI，轉化為新的商業機會。

她表示，目前正規劃成立AI音樂部門，等待適合人才與組織規劃到位後推動，時間點可能落在今年或明年。未來AI應用方向包括音樂創作、情境音樂及內容開發等領域，也不排除結合藝人等相關應用。

何燕玲認為，AI雖然能提高效率，但目前仍欠缺音樂最重要的元素，也就是情感與靈魂。她指出，現在已能聽到許多AI生成歌曲，雖然演唱與製作技術越來越成熟，但正因為太過完美，反而少了人性的溫度與真實感。

至於外界關注AI藝人或虛擬歌手的發展，何燕玲表示，華研對各種可能性都持開放態度，但若要打造成功的虛擬角色，除了技術之外，仍須建立完整的角色設定、故事背景與鮮明個性，才能與觀眾建立情感連結，因此仍評估各種可能性。

另外，華研表示，今年第1季處於新一輪大型演唱會巡演籌備期，演出場次相對較少，第2季起包括動力火車世界巡迴演唱會及林宥嘉世界巡迴演唱會陸續展開，可望挹注營運動能。

華研指出，除演唱會業務外，持續投入音樂內容開發、戲劇投資與製作，以及新生代藝人培育，希望透過音樂、影視及藝人經紀等多元布局，擴大內容價值與收益來源。