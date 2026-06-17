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AppWorks 加速器開始招募新團隊 看好後量子加密成為新趨勢

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

之初創投旗下之初加速器（AppWorks）17日舉行團隊Demo Day。AppWork董事長暨合夥人林之晨觀察科技與新創趨勢，宣布今年將舉行的第33屆的加速器新增團隊招募項目為後量子加密（PQC）技術。林之晨表示，PQC正進入「大西部拓荒」時代，仍有很多可以發展的項目。

去年AppWorks的召募團隊主要針對智慧製造AI（Manufacturing AI）、國防科技（Defense AI）、鏈上金融（On-chain Banking）。主要針對台灣以硬體製造業為強項的特性，以及地緣政治和國際戰事的現象、還有區塊鏈技術的應用，並招募到20個相關的團隊。

林之晨說，新的一屆加速器將增加新的對象，就是PQC後量子加密技術。他觀察，來自於整個業界對PQC落地的期限越發接近，技術快速進步，Google開發了新晶片，並宣示量子運算提前至2029年，這意味人類社會面對PQC的挑戰也就在最近三年。

林之晨表示，面對量子解密技術時，人類社會金融商務甚至電信的加密技術，可能都等於沒有加密。因此所有的產業都必須要快速的升級新的加密技術。針對不同的產業會有不同的風險係數，要採用不同的加密演算，他認為未來量子加密會是大西部拓荒的時代，是新創公司很大的機會。

林之晨 Google 科技

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