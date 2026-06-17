鴻海首次參展法VivaTech 秀AI智慧製造和電動車方案

面對價值重新定價的新時代！台灣董事恊會的蔡鴻青先生最近又提出一套新理論，他提到台股市值逾5兆美元，但一個市場兩個世界，有六成的企業面臨市值衰退與獲利衰退的壓力，他點出問題，但這個現象和他在2020年前後提出台積電「一個人的武林」如出一轍，台積電迄今依然壯大，但是很多人沒有看到台積電背後龐大的供應鏈。

2026-06-17 08:18