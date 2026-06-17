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鴻海首次參展法VivaTech 秀AI智慧製造和電動車方案
鴻海今天透過新聞稿表示，首次參展法國巴黎舉行的VivaTech 2026展會，聚焦人工智慧AI基礎設施、AI Factory、智慧製造、工業人形機器人與智慧電動車等產品，呼應歐洲對AI主權、在地化供應鏈、高效能運算與智慧製造升級的需求。
鴻海表示，此次參展展現集團協助歐洲打造下一代AI基礎設施的決心，此次VivaTech展區展示輝達（NVIDIA）Vera Rubin NVL72方案，這是歐洲首次公開亮相，鴻海呈現在高密度AI機櫃（AI Rack）、運算托盤（Compute Tray）、液冷散熱、電力傳輸與系統整合製造能力，展現集團支援全球Tokenized AIFactory建設的關鍵角色。
另外在智慧電動車，鴻海指出子公司鴻華先進旗下Model B平台核心的BRIA車款、以及Model D豪華MPV車型也在法國巴黎首次亮相，展示電動車平台、整車設計、智慧座艙、先進電子電氣架構與委託設計製造服務能力。
根據資料，鴻海從2000年開始布局歐洲，並從捷克、匈牙利、斯洛伐克等製造據點出發，逐步擴展至法國與波蘭等地。
在今年6月Choose France高峰會中，鴻海宣布與法國Bull合作推動歐洲AI基礎設施製造，同時與Radiall、泰雷斯（Thales）共同成立Tessalia合資公司，布局先進半導體封裝，並且在法國勒巴普（Le Barp）舉行動土典禮。
VivaTech是歐洲具代表性科技創新展會之一，每年在法國巴黎舉行，匯聚全球科技企業、新創公司、投資人、產業領袖與政府機構，是觀察歐洲創新趨勢、產業合作與科技落地的重要平台。
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