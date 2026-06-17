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雷笛克盤中觸漲停創波段新高 結構優化第2季迎轉盈曙光
LED廠雷笛克光學（5230）17日股價表現強勁，早盤以19.8元開出後一路震盪走高，盤中最高觸及漲停價22.05元，截至下午1點20分，股價漲近8%、暫報21.70元，創下波段新高。
雷笛克5月營收1.16億元，年增9.37%，寫下近4個月以來的新高紀錄。第1季財報雖然仍受淡季稼動率影響而呈現虧損，但產品與客戶結構已持續優化，單季毛利率也逆勢回升至25.81%，為近五季以來的高點。
展望後市，隨公司逐步揚棄低毛利訂單、落實成本控管，加上持續推動車用車燈模組化發展，擴大整合型光學模組在後裝與改裝市場的布局，法人預期，雷笛克第2季營運將展現轉盈曙光，全年營收表現可望優於去年，獲利逐季走高。
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