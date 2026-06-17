Pixel手機迎功能更新 納螢幕錄影自拍、升級畫圈搜尋

Google今天公布，未來數週內將陸續推送的6月Pixel Drop新功能，結合Android 17作業系統與人工智慧（AI）模型Gemini，提供螢幕錄影自拍、運用Gemini創作專屬音樂、用於多工處理的「泡泡」功能，以及透過「畫圈搜尋」一鍵識別完整的服裝搭配等。

Google在官方部落格發文說明，Android 17提供「螢幕錄影自拍」功能，讓用戶在錄製螢幕畫面的同時，也能一併捕捉自己的表情。在錄製過程中，可以正常流暢控制螢幕，還能透過簡單的輕點與拖曳，自由調整自己在畫面中的大小與位置。

這次更新後，在Pixel手機上可以透過Gemini Omni創作與剪輯影片，只需要像平常聊天一樣與Gemini自然對談，就能把腦中靈感轉化為影片創作；甚至可以創造一個外型與聲音都與自己相似的「虛擬化身」，讓自己也能出現在影片創作裡。

此外，全新「泡泡」多工功能讓使用者可以依照需求，把任何應用程式縮小成懸浮視窗。只要長按應用程式圖示，就能快速把它變成泡泡，懸浮在另一個正在使用的應用程式畫面上。

「畫圈搜尋」功能也將支援更多應用，透過全新的「搜尋類似款式」功能，當用戶看到心儀的時尚造型時，不需要離開當下正在使用的應用程式，就能一鍵快速找到從上衣到鞋款等全套穿搭的單品。